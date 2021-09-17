「屏東迎王環島騎福車隊」歷經7天挑戰後，17日凱旋歸來抵達屏東東港東隆宮，受到鄉親英雄式歡迎。（謝佳潾攝）

「屏東迎王環島騎福車隊」歷經7天挑戰後，17日凱旋歸來抵達屏東東港東隆宮，受到鄉親英雄式歡迎。（謝佳潾攝）

「屏東迎王環島騎福車隊」歷經7天挑戰後，17日凱旋歸來抵達屏東東港東隆宮，受到鄉親英雄式歡迎。（謝佳潾攝）

「屏東迎王騎福車隊」歷經7天環島1139公里後，17日凱旋歸來抵達東港東隆宮，受到鄉親英雄式歡迎，活動發起人徐鳴懋感動道，要騎這一趟不容易，不是遇上疫情就是颱風，但他們帶著全台屏東遊子的支持與祝福平安回家了。

徐鳴懋深愛東港在地文化，往年只要遇到迎王年，就會與三五好友相約騎單車環島，盼藉由旅程宣傳東港迎王，而今年他以大鵬灣產業聯盟總幹事的身分與同樣有迎王習俗的南州、小琉球合作，以「2021屏東迎王祭典」為號召，組隊展開為期7天的「屏東迎王、千里騎福」行動。

不料，車隊原計5月出發，但因本土疫情大爆發，只好延至9月11日，沒想到啟程前又遇上颱風擾局，不過經各方評估後，決定不畏風雨出發，對此，徐鳴懋心有戚戚焉地說，「要騎這一趟真的不容易，有太多的阻擾，不過也因為如此，在完成任務的那一刻，特別感動」。

他分享道，在7天的「環島騎福」中，他們收到好多祝福，不僅遇到好多屏東遊子替他們加油打氣，還有許多人拿好多吃的喝的給他們，他笑稱，這一趟路，大家沒瘦到反而胖了，因為沿途都在被餵食，不管是屏東人還是王爺的信徒，大家都對他們好熱情。

他強調，大家會騎車環島，為的就是向全台灣推廣「屏東迎王」這個品牌，而屏東迎王就是代表東港、南州、小琉球等3鄉鎮的迎王文化，迎王是3年舉行一次，規模、祭儀都很隆重盛大，因此盼透過熱血環島的宣揚，號召更多人體驗迎王的感動，讓大家一提到迎王，就想到屏東。

屏縣府指出，今年是三年一科迎王平安祭典，所有事前準備工作如常進行，但一切都要符合相關防疫規範，因此也會透過縣府民政處與地方公所民政單位，協助廟方提出防疫計畫，期待在一切符合國家相關防疫規範下，傳統科儀都可以如期順利舉行，讓台灣這塊土地平安。

三年一科辛丑正科迎王平安祭典即將於10月登場，而舉辦時間分別是東港東隆宮10月24日至31日、南州代天府11月17日至22日、琉球三隆宮12月3日至9日。