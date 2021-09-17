英國首相強森15日宣布改組內閣，外交、司法、教育和住房大臣等多個職位被調整。此次改組中最引人關注的，是外交大臣的易人。原外交大臣拉布出任副首相兼司法大臣，外交大臣一職由原國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）接任。今年46歲的特拉斯是第二位擔任外交大臣的女性，她被視為對中鷹派，英國分析人士說，特拉斯將對北京更為強硬並推動加強美英同盟關係。

近來，阿富汗局勢突變之際，拉布前往希臘休假，未能及時結束休假返回工作崗位。加上英國在阿富汗撤軍上出現一系列混亂，拉布飽受外界批評。據報導，根據市場調查機構YouGov最新調查，首相強森的支持率也從5月的48％下滑至35％。

新任外交大臣特拉斯則是保守黨基層人士的最愛。自去年英國脫歐以來，她因協商英國與澳大利亞和日本的貿易協定而贏得了讚譽。特拉斯是英國有史以來第二位女性外交大臣，她還將繼續擔任婦女和平等事務部長。

美國之音17日報導說，特拉斯被任命為外交大臣不可能讓北京高興。中國外交部和中共媒體過去一直批評特拉斯擔任貿易大臣時要求對北京採取嚴厲措施。特拉斯被視為自由貿易和市場的積極倡導者，也是與美國跨大西洋聯盟的強力支持者。

特拉斯批評中國不遵守公平貿易，從事「經濟脅迫」，並在上星期一次講話中警告英國不要「戰略依賴」北京。她批評北京「不公平」的貿易行為。

英國《泰晤士報》在評論特拉斯的任命時說，她「對中國比首相更為強硬，在轉向與北京對抗方面與美國立場一致」。其他英國評論人士說，任命她來取代拉布將在美國領導北約撤離阿富汗後幫助修復英美關係。

倫敦智庫英國外交政策集團主任加斯頓（Sophia Gaston）在推文中說：「新的英國外交大臣麗茲·特拉斯是個恰當的中國鷹派。」她說，特拉斯在外交部能夠「在價值觀方面追究中國的責任」，同時「在與我們的夥伴協調外交努力時發揮更大的作用」。