《庶民大頭家》

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，前民進黨立委郭正亮看了民調數據表示，陳柏惟大概死定了，這場罷免案會演變成血流成河的政黨對決。針對陳柏惟罷免案，資深媒體人陳揮文認為，若國民黨新任黨主席和郭正亮所研判的一樣，發動全黨去挺，那罷免案還有希望；但若國民黨還是畏畏縮縮、不敢站在第一線，這個罷免案就沒什麼太大的意義。

陳揮文16日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，為什麼台中第二選區民進黨沒有人要選，就是因為民進黨沒有人敢選，所以陳柏惟才從高雄空降到台中去選，竟讓他選上。

陳揮文舉民進黨前桃園市議員王浩宇、高市議員黃捷及陳柏惟等3人的罷免案為例指出，因為陳柏惟這一席如果被罷掉，是要補選的；王浩宇被罷掉，那個多席次就算了；黃捷則是罷免沒有成功。他認為，與其看民調，不如看民進黨的態度，黃捷可能保得下來，民進黨就全黨出動了，蔡總統聲援，立委許智傑則每天和黃捷站街頭。但罷免選前之夜，國民黨去了幾個？

陳揮文指出，他反對郭正亮「血流成河」說法，王浩宇、黃捷罷免案，有看到國民黨有個別的立委去站台或去催票嗎？若國民黨新任黨主席跟郭正亮所研判的一樣，稱這是他的第一仗、要試刀，並發動全黨去挺前立委顏寬恒、挺「刪Q總部」，那陳柏惟罷免案要過還有希望。但若國民黨還是畏畏縮縮，認為出手會變成藍綠對決、政黨對決，因而不敢站在第一線，這個罷免案就沒什麼太大的意義。