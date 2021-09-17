南投一名女稅務員自2017年起開始請育嬰假，中間為打疫苗申請復職，隨後繼續請假，4年來沒上過班卻領了百萬元，引發軒然大波，網友也分為兩派論戰，就有內行人指出，其實這名女公務員很無辜，行為根本沒問題。

蔣姓女稅務員2017年10月請了為期2年的育嬰假，結束後又立刻請了半年的特休與產假，2020年5月再請1年育嬰假，到了2021年6月後，為了打疫苗申請復職，也讓縣府雇用的約聘人員因此失業，但蔣女復職後仍未上班，打完疫苗後立刻再請防疫照顧假，今年9月以第二胎為由再度申請育嬰假，總計請了535天育嬰假、84天產假、特休21天、防疫假61天，整整4年來沒上過一天班。

消息曝光也引爆話題，網友則分為兩派論戰，有人認為蔣女是行使應有權益，也有人認為蔣女鑽漏洞，造成同事困擾，非常不應該。對此一名內行網友指出，該名公務員本俸30K，而本俸8成今年才改，之前只有6成，等於該女一次育嬰假領的錢只有10萬8千左右，剩下的全是勞工與公務員都能享有的生育補助與公保給付，若她全薪上班一年可領70萬，與現在領的20多萬差距非常大，而且公務員請育嬰假俸點也不會跳。

但也有人指出，該女請假雖然依規定，問題是利用自己職位去申請第二類施打，優先打到疫苗，卻在打完後繼續放假，根本不符合需要經常性接觸民眾條件，更嗆「第二類人員就是這樣不斷膨脹，大家以後就別罵」。