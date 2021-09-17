新北市新店區二叭子植物園今（17日）晚間舉辦啟用儀式。（新店區公所提供）

新北市新店區二叭子植物園今（17日）晚間舉辦啟用儀式。（新店區公所提供）

新北市新店安坑雙城路內的二叭子植物園素有「安坑綠寶石」的美名，園區內擁有天然林帶及次生林帶間雜共存的林相，區內植生以喬木、灌木、草花為主，不僅是民眾休閒放鬆的好去處，更是一座天然的生態教室。

過去園區入口有一處閒置空地，雜草叢生且屢遭人丟棄雜物及佔用，新店區公所為提升環境品質，著手進行改善工程並設置入口意象，已於今年陸續完工，公所在今（17日）晚間舉辦正式啟用儀式，現場邀請達觀里長及里民參與，將嶄新面貌的意象廣場介紹給大家。

本次改善工程分為三期施作，初期先將現場雜物清除並設置體健設施，二期透過新設路燈改善照明不足及種植草皮改善雜草叢生之狀況，並設置入口意象，三期將廣場地坪更新，改善積水及地面破碎問題。完工後大幅改善原本空地環境，整體環境變得明亮寬敞，成為二叭子植物園的新門面。

新店區長朱思戎表示，空地常因缺乏管理，導致雜草叢生或遭堆放垃圾雜物等，造成環境髒亂與陰暗死角，公所近來也積極進行閒置空地的活化及改造，特別感謝金中玉議員協助爭取經費及達觀里辦公處的共同努力。

經過多次工程改善及入口意象的設置，融入園區內常見動物猴子、青蛙、貓頭鷹等元素，營造活潑童趣的氛圍，讓閒置的空地搖身一變，成為具在地特色的景點門面，期盼未來安坑輕軌的通車能吸引更多遊客到訪，充分感受二叭子植物園的山林之美。