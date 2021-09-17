「防疫宅在家，小心詐騙來敲門！」詐騙集團相中「防疫商機」，看準民眾宅在家裏使用網路購物及交友頻率增加，潛伏在各網路社群平台，使得詐騙案件較去年增加許多，尤其利用假檢警辦案、猜猜我是誰、解除分期付款、假投資或詐騙感情等手法，要求民眾到銀行或超商匯款或購買遊戲點數，超商店員與銀行行員這時便成了阻止詐騙第一道防線，日前臺灣銀行淡水分行、中國信託商業銀行淡水分行、中華郵政崁頂郵局及淡水第一信用合作社通報淡水警分局協助攔阻4件詐騙案，保住民眾約75萬餘元的血汗錢，淡水警分局長黃南山昨(16)日下午特地帶同偵查隊長郭懷澤等人親赴金融機構頒贈感謝狀、獎座及禮券感謝行員的機警阻詐，替民眾看住荷包。

淡水警分局長黃南山表示，警方除積極偵破詐騙機房及追緝詐欺車手外，對於宣導防詐騙知識，提高防詐自我防衛能力也同樣地重視，轄區派出所更與金融機構、超商共同成立LINE群組，將最新的詐騙手法及案例即時上傳告知，希望透過宣導防詐知識，以及配合警方及時到場處置的聯防，將詐騙金額攔阻於臨櫃匯款前，我們將持續強化與金融機構及超商聯繫合作的這道「阻詐防線」，共同守護民眾財產安全。

淡水警分局也籲請各金融機構行員與超商店員平時能提高警覺，如遇民眾提匯款神情有異常情形，應多加關懷探詢原因並通報警方到場協助，以提高攔阻成功率。更提醒民眾若遇到任何疑似詐騙事件，應先秉持「冷靜、查證、報警」3原則，並撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話，尋求警方協助查證，以免被騙。