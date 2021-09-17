圍繞新一代高速通信6G的標準，中國、美國、日本在專利方面展開主導權競爭。日媒調查發現，6G核心技術的專利申請件數中，中國佔整體的40.3%，處於領跑地位，美國以35.2%緊追其後，日本則以9.9%位居第3。由於美日兩國專利相加總數與中國相當，最早在2024年全面 6G標準時，美日與中國之間的攻防將更加激烈。

《多維新聞》引述《日經亞洲評論》的報導說，6G有望實現5G的10倍以上的高速通信，預計2030年前後實現商用化，由於，預計國際組織等最早2024年啟動討論以哪種技術作為標準，各國無不摩拳擦掌準備展開攻防。

據調查顯示，針對通信技術、基地台技術、人工智慧（AI）等9個領域，中國企業的專利數達到整體的40.3%。排在第2位的美國企業為35.2%，第3位的日本企業為9.9%。歐洲為8.9%，韓國為4.2%。

按領域來看，中國在基地台、人造衛星等基礎設施領域有優勢，美國則在軟體領域有優勢。在基礎技術領域，國家電網等中國企業佔前20家中的半數以上。

從基地台技術來看，美國高通、瑞典愛立信、中國華為位居前列。在AI、VR等軟體技術領域，美國微軟、英特爾排在前列。日本企業強於天線控制和信號輻射技術，NTT、索尼集團、松下、三菱電機躋身基地台技術的前20。

報導分析說，越是擁有大量相關專利，越能在標準制定中佔據優勢。中國的專利申請大多與移動基礎設施技術有關，許多最新的專利都是由中國電訊巨頭華為申請的。

日本東京研究公司網路創新研究所指出，除了華為公司，其他中國公司也在獲得6G專利，這表明中國的技術發展正在改善。

《日經亞洲評論》則注意到，中國6G發展曾因美國前總統川普2019年對華為的打壓而放緩，但中國調動國企和大學的力量仍保持了競爭力。還有專家曾認為美國的禁令將使中國公司難以建造下一代基站或製造尖端的智慧型手機，但中國政府主導的主要研究並沒有失去動力。