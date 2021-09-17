台積電近期遭美系外資看空，股價從10日每股622元收盤價一路走低，外資也已經連續3個交易日賣超台積電，今日賣超4388張，以摩根士丹利賣超4165張，居賣超券商第一，而以隔日沖聞名的本土券商凱基台北則力挺台積電，大幅買超4718張。

台積電近幾個交易日受多方利空影響，股價一路下跌，先是遭遇棄息賣壓，即便順利填息後，沒多久又再度翻黑，而台積電今日盤中無懼外資報告的利空，股價一路走高，站上610元，但尾盤突然一波沉重賣壓下殺，最終以600元平盤作收。

台積電今日三大法人買賣情形呈土洋對作，外資賣超4388張，而投信和自營商兩大本土法人則是由賣轉買，分別買超435張和382張，合計賣超3571張。

美系外資近日出具報告，指半導體需求可能被高估，台灣晶圓代工第四季恐將面臨砍單，最新報告還點名台積電第四季營收可能會低於市場預估的超過10%，僅成長5%，原因是其兩大客戶聯發科、蘋果分別砍7奈米、5奈米訂單，導致單季獲利下滑，故維持台積電「中立評等」，並給予580元的目標價。

然而，儘管外資報告警告，半導體需求可能高估，砍單可能如期而至，但法人指出，這些被砍單的可能並非高技術製程，報告中提到的電源管理IC、MOSFET以及MCU等，都是偏成熟製程，鑒於台積電在先進製程的領先地位和優勢，因此對台積電的營收展望不會有太大影響。

值得一提的是，台積電在受利空夾擊之際，另有美系外資送上福音，持續看好晶圓代工需求，認為隨著5G、人工智慧、高速運算、電動車發展，供應吃緊的情形將一直延續至2023年，有望持續引領晶圓代工的漲價風潮。