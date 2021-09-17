許多人小時候都是由外公外婆帶大，不少年紀大的長輩說話會有點「台灣國語」，但可別小看小孩子的學習、模仿能力。一位網友PO出友人就讀國小二年級兒的國語考卷，由於許多中文字還不熟，多半的題目都用台灣國語作答，讓旁人笑翻直呼「確認過發音⋯是阿嬤帶大的沒錯」。

原PO在臉書社團《爆廢公社》上貼出一張朋友小學二年級兒子的考卷，上面有一大題要同學訪問家人喜歡吃什麼早餐，另一大題則是請他們回答，自己最喜歡吃的早餐是什麼。

小孩訪問完父母就依序寫下「媽媽喜歡吃花生『ㄏㄛˋㄆㄧㄢˋ』，因為花生醬很香」、「爸爸喜歡吃牛『ㄌㄜˋㄊㄤ』，因為他是『台ㄋㄢˇ人』」。至於自己最喜歡的早餐？他則回答，「自己最喜歡吃的早餐是『ㄏㄡˊㄊㄨㄟ』蛋吐司，因為我喜歡吃『ㄏㄡˊㄊㄨㄟ』」。

看完這張自帶台灣國語音效的考卷，原PO不禁直呼「確認過發音⋯是阿嬤帶大的沒錯⋯⋯已經國小二年級了，怎麼還在學阿嬤的發音辣！」

貼文曝光後，網友笑翻表示，「牛肋湯耶~好高級的感覺」、「笑到快起飛」、「我阿嬤每天都說她有嚇水狗放冰箱叫我們去旁出來吃，不然就問我們要不要假水餃，她要傻」。但也有網友擔心，都已經國小二年級了，這樣的拼音要加強。