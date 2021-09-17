《國防新聞》（Defense News）報導，美國國會議員們擔心美軍現有的雷達技術，將難以探測於低空飛行的極音速飛彈，正立法要求五角大廈提交報告，闡述如何解決此問題。

根據報導，聯邦眾議院軍事委員會在2022財年國防政策法案的修正案中提到，其「擔心目前的雷達系統無法探測、追蹤、接戰與擊敗來自極音速武器的新興威脅」，認為五角大廈急需加強相關領域能力，因此希望美國空軍和飛彈防禦局（Missile Defense Agency）評估現有的防禦體系，是否能以價格合理的商用技術，迅速且有效地協助美軍解決問題。

若此法案通過，五角大廈將需要在11月前提交報告，內容包括對空軍目前極音速武器探測能力的評估、對商用技術的總合性評估計畫，並描述準備如何投資，以改進現有雷達系統因應極音速武器的能力。

一名不具名的專家告訴《國防新聞》，極音速飛彈的飛行速度過快，會在與空氣劇烈摩擦的過程中，於彈體周圍形成會阻礙電子信號發送與接收的電漿鞘層（plasma sheath），讓飛彈更難被雷達察覺。

雖然美軍正加強於太空配備紅外線感測器的偵察衛星，但這名專家指出，若極音速飛彈以約500英尺（約152.4公尺）的高度飛行，太空感測器將難以發揮作用，不僅由於該類型武器能進行不規則機動，更因為其太過接近地面，容易和地面雜波混雜在一起。

因此要探測於低空飛行的極音速飛彈，目前唯一的方法是使用陸基高功率雷達。《國防新聞》指出，目前用於防禦北美區域的北方預警系統（North Warning System），升級費用估計約為100億美元（約新台幣2770億元），但部分專家認為還有其他更便宜的解決方案。