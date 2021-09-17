以電視劇《花系列》走紅的51歲資深女星張庭，近年與老公林瑞陽在大陸經營保養品生意有成，不僅有微商一姐的響亮封號，更有傳夫婦倆身家高達300億人民幣(約1200億台幣)，3年前才在上海斥資80億台幣買下整棟大樓，出手驚人。然而張庭近日就被發現先後註銷在大陸的9家公司，背後動機引發揣測，更有謠言指出，張庭已逃回台灣。

根據多家陸媒報導，大陸企業征信機構「企查查APP」顯示，台灣女演員張庭（本名張淑琴）擔任法定代表人的9家公司，包括上海浩廣生物科技有限公司、上海運凡企業管理有限公司等於近日核准註銷。據資料顯示，張庭註銷的這9家公司全是在今年上半年成立，註冊資本皆為4500萬人民幣，合計約4.05億人民幣（約17.3億台幣），數目不小。

有傳言指張庭已逃回台灣，但可能性不大，因為她今日還在社群平台上傳影片並回應粉絲留言。(取自張庭抖音)

雖然目前張庭還是67家公司的法定代表人，但她突然一口氣註銷開不到1年的公司，背後原因吸引外界眾說紛紜，大陸網友討論更是熱烈，「感覺有情況」、「5月份開始，國家對化妝品行業整頓已經關了很多工廠」、「娛樂圈要大整頓，聰明的都低調了」、「微商=涉嫌傳銷」、「這些都是明星逃稅漏稅的公司」。

據ETtoday報導，更有傳言指出張庭已逃回台灣。不過張庭逃回台灣的可能性實在不大，因為她今(17日)還在抖音上傳穿著優雅洋裝唱老歌影片，還不時開心回覆網友大讚她美如女神的留言。