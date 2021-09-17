義大利國寶建築師Antonio Citterio，來台中設計的「丽格」作品，以琥珀蜂巢格窗與南非礦石的雕塑性量體成為七期焦點。（盧金足攝）

2021年國際建築獎揭曉，大陸建設委託義大利國寶建築團隊ACPV設計的台中七期「丽格」住宅案，從來自全球各國參賽的800多件作品中脫穎而出，讓台灣的頂尖建築站上世界舞台，點亮台灣之光。

大陸建設表示，由芝加哥雅典娜建築與設計博物館與歐洲建築藝術設計與城市研究中心共同設立的國際建築獎，表揚全球優秀建築師、景觀設計師和城市規畫師設計，或建造的建築、景觀建築等。

國際建築獎今年名單出爐，大陸建設委託義大利國寶建築團隊ACPV設計的台中七期「丽格」住宅案，從角逐激烈的眾多世界級作品摘金。

大陸建設說，今年度共有800 多件參賽作品，來自世界46個國家與地區；由知名建築師、設計師和評論家組成的2021年超級獎項評審團選出130多個獲獎項目。

值得一提的是，台灣名列其中，得獎作品就是義大利國寶建築師Antonio Citterio帶領的國際團隊ACPV設計的大陸建設「丽格」。

「丽格」座落在快速發展的台中七期，以夏綠地公園與百貨商店、市政建築和國家歌劇院建立動態關係，在城市的商業中心創造全新的高層住宅，同步激活街區。

大陸建設強調，「丽格」在建築美學上更以層層堆疊的岩層意象，及蜂巢琥珀格窗的穿透性結構，獲評審團青睞，「丽格」榮獲國際獎項，為台灣打開世界的視野，也讓世界看見台灣，寫下的是台灣建築界劃時代的驕傲。