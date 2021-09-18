五倍券預計在9月22日數位綁訂，紙本則在25日預訂、10月8日啟用，並自10月11日起7類加碼券將連4周抽獎，民眾最多有4次中籤機會。前民進黨立委沈富雄表示，行政院給台灣人民一大堆的券，這是一種玩弄老百姓莫名的心態。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，政府有一個很嚴重的心理上的扭曲，應該是老百姓是主人，現在主人有問題，只要紓困，但是紓困有兩種︰一種是沒工作、沒收入的，就要趕快給錢；還有一種，就是民眾服務的產業快要倒了，那是產業紓困，不是振興，因為沒有人上門消費，不是沒有錢。

沈富雄認為，政府現在給民眾一個券，民眾原本不想進去的，就進去消費了。這個政府很奇怪，它曉得台灣人民很喜歡抽獎，很喜歡這個券、那個券，所以就給了一大堆券。在這種哀鴻遍野的情況下，每一個禮拜就看到有人藉某種事情來抽獎，就覺得很高興，這種心態是一種莫名的心態、是一種高高在上，看老百姓被它玩弄的得意之情。民進黨走到今天，變成這樣的政府，非常嚴重，其實這是國民黨的大好機會，但是國民黨不知道好好珍惜。