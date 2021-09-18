進入中秋連假第一天，搜狐網命理專欄點名，生肖屬牛、雞、羊的人在9／18～9／20期間運勢最旺，在貴人幫助之下，可一掃壞運，好運步步高升，更有機會發大財。

▍1.生肖牛

屬牛的人五行屬土，他們擁有超強判斷能力，不喜歡依賴別人，熬到9月中後，1985、1997年出生的屬牛人陰陽交感，五行火相助形成火生土相生局，待時機一來，將會好事成雙發大財。在未來3天，屬牛人命宮受到「盤根」、「沉浮」兩顆凶星影響，造成健康運勢不佳，應多注意喉嚨上火問題，同時容易感冒，要好好照顧身體。

▍2.生肖雞

屬雞的人先前事業宮被「飛廉」、「歲破」兩顆凶星攻擊，因此整體運勢受阻，除了吃苦受累，還不被旁人理解，好在熬到9月中後，運勢飛黃騰達，命宮得「天府」、「太白」吉星進門，只要抓住機會，即可收獲橫財，人生步步高升。另外，屬雞的人在接下來3天，命宮不巧遇到「貫索」、「歲破」兩顆凶星來犯，應重視腰椎疼痛問題，容易感到疲勞，建議可透過按摩或伸展運動來緩解。

▍3.生肖羊

屬羊的人五行屬土，其中1967年出生的屬羊人，納音為天河水，俗稱「水羊」，熬到9月中後，有機會得到1970年出生的「金狗」相助，構建「戌金生未水」相生局，等機緣一來，運勢即將回升，財運和事業方面都很旺，人生必定能徹底翻盤。另外，下半年桃花大漲，單身者幸福在望，在工作方面，記得皇天不負苦心人，透過不斷奮鬥，有望成為大人物。