榮獲2011年瑞士日內瓦及德國影展大獎的《河豚》，講述像極各自膨脹豎起刺來的河豚般的愛情，一不小心就遍體鱗傷，劇中最後以吳慷仁和潘之敏在金針花海裡笑著結束，這場戲可說拍攝不易，當年導演李啟源特地拜訪花蓮富里六趟，包下整片金針花海才完成這樣如同仙境的鏡頭。
花蓮玉里的赤科山與富里的六十石山的金針花海，每到夏季盛開綻放，金黃花浪美景讓人彷彿置身國外，六十石山被盛讚為「臺灣小瑞士」，「赤科三景」─花海、千噸石龜與汪家四合院，更是在花季時吸引來搶拍、打卡的遊客無數。同時，這兩處也是花蓮著名的賞星景點，讓遊客可以從早玩到晚，流連忘返。若對賞星相關遊程有興趣，可至「流星花蓮─山海星光」網站查詢。
赤科山
地址：花蓮縣玉里鎮觀音里高寮村（於台9線大禹路段，循指標即可到達）
時間：全日開放
廁所：有
六十石山
花蓮縣富里鄉竹田村（於台9線竹田路段，循指標即可到達）
時間：全日開放
廁所：有
流星花蓮－山海星光
電話：03-8227171
時間：即日起至11/6
※今年因應防疫實施交通管制配合實聯制至9月21日，遊客到訪前敬請留意。
本文作者:花蓮趣
(本文摘自《花蓮趣》38期)
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