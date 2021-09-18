南韓35歲女星林李智（임이지/ Leezy）過去曾以女團身份出道，並以清純形象活躍演藝圈，近幾年轉型成為網紅及YouTuber後，整體造型及風格便改走性感路線，除了經常在IG上PO出性感穿搭照之外，也會以火辣的穿搭風格彈奏樂器。近日，她再度更新影片，並在其中大秀凹凸有致的身材，讓網友直呼「太辣了」。

林李智自從開始經營YouTube頻道後，便經常穿著火辣的透視裝演奏鋼琴、陶笛、拇指琴等樂器，吸引大批網友追蹤，也讓她因此遭到不少酸民的攻擊，對此她不以為意，反而高EQ的反擊，認為自己不偷、不搶，全憑個人本事吸引目光賺錢，正面態度受到粉絲的讚賞。

近日，林李智在更新的影片中，穿上一套蝙蝠造型的超低胸性感比基尼套裝，搭配同款頭飾與透膚網襪，辣秀飽滿的上圍曲線與結實的S曲線，接著坐在鋼琴前彈奏電影《寄生上流》中的主題曲「JJAPAGURI」；輕快又激動的節奏，使林李智忍不住跟著音樂上下擺動，也讓網友看了紛紛留言「這次又不知道該看哪裡了」、「身材太搶眼了，讓人忍不住分心」、「說實在的她的琴技真不錯，但身材更是好到沒話說」、「美女請多多更新影片」，吸引超過19萬人次點閱，再度引發話題。

林李智穿著蝙蝠造型比基尼激動彈琴，讓粉絲大噴鼻血。（圖／YOUTUBE）

林李智擁有神似日本女神廣末涼子的甜美外表，與前凸後翹的魔鬼身材，自2005年拍攝印表機廣告後便一腳踏入演藝圈，陸續在《加油！菊花》、《黃金魚》、《魔女之城》、《致忘了詩的你》等戲中演出但成績始終平平，即使在2012年時曾加入女團「Gangkiz」重新出道，卻在隔年火速退團，人氣始終無法提升，但多才多藝的她始終不放棄，近幾年轉行成為性感YouTuber，逐漸打開知名度，頻道吸引超過79萬人追蹤。