37歲男星小栗旬與35歲日本女星山田優結婚9年，育有3子女，夫妻倆十分保護孩子隱私，只透露過老大是女兒，但進一步資訊皆為保密，另外2個孩子甚至連性別都沒提過，日前山田優終於帶著將滿7歲的大女兒曝光，一揭神秘面紗。

小栗旬和山田優這對金童玉女擁有超高顏值，也讓外界對他們的孩子的長相十分好奇，然而他們從沒讓3個孩子露面過，直到近日山田優代言知名美國品牌「GAP」日版2021秋季「BLUE RAINBOW COLLECTION」系列，才帶著大女兒開設一系列親子裝照。

山田優和大女兒拍攝親子裝照，巧妙遮住愛女的臉。(圖/翻攝自gap.co.jp官網)

大女兒首度在螢光幕前現身，山田優還是都巧妙遮住愛女的臉，對孩子十分保護，也遵守了「兒少法」的原則，儘管如此，母女倆的互動自然，能感受到一家人感情有多好，從照片也能看到，雖然沒有露出五官，但大女兒和媽媽一樣有張瓜子臉和大長腿，看得出是小美女，有遺傳到父母的優良基因。

母女倆的互動自然溫馨。(圖/翻攝自gap.co.jp官網)

事實上，小栗旬夫妻的大女兒和老二都是在日本出生，2019年一家隨著小栗旬移居到美國生活才懷了老三，原本打算回到日本生產，卻因為新冠肺炎爆發，最終決定留在美國洛杉磯待產，去年4月老三順利誕生，小栗旬還為此感動倒喜極而泣。