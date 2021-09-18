港星胡杏兒是影歌視三棲的才女，身為季軍港姐的她，一度遭毒舌評為「最丑港姐」，不過胡杏兒無懼外界批評，她努力精進演技和實力，胡杏兒還因此擁有「百搭花旦」的美名，同時，她和從商的老公李乘德育有3個兒子，幸福組成一家五口，而天生麗質的胡杏兒產後恢復迅速，她在4月生完第三胎後，就火速瘦出蠻腰和纖細四肢，俏麗模樣完全不像三寶媽咪。

胡杏兒在1999年以19歲妙齡參加香港小姐選美，甜美的胡杏兒一舉奪下季軍和活力風采獎，但她卻一度遭毒舌評為「最丑港姐」，不過胡杏兒無懼批評，她積極精進自己的演技，挑戰高難度、勇於嘗試不同角色，不論是心機皇后、傲嬌的大小姐，甚至是敢言抗爭的律師都曾詮釋過，胡杏兒還因此擁有「百搭花旦」的美名。

胡杏兒積極精進自己的演技，挑戰高難度、勇於嘗試不同角色。（圖／本報系資料照片）

演藝事業亮眼的胡杏兒，同時也是幸福人妻一枚，胡杏兒與金融才俊兼夜店老闆李乘德在2015年結婚，小倆口在2017年、2019年和今年4月陸續生下兒子，幸福組成一家五口，而胡杏兒在4月生完第三胎、做完月子後，就火速瘦出纖腰和大長腿，胡杏兒產後狀態極佳，完全看不出是三寶媽咪，不吝嗇展現身材的胡杏兒，日前就辣曬深V、腰部挖洞的洋裝照，她肌膚白皙、蠻腰和四肢超細，S身材相當不科學。

胡杏兒顏值、身材俏麗，完全不像是三寶媽咪。（圖／取材自胡杏兒Instagram）

胡杏兒展現好身材之餘，她感性寫下：「靜下來的時候，自己也會覺得很奇妙很感恩，我已經是三個孩子的媽媽了」，胡杏兒認為，有孩子和家人的支持外，健康的身體也是支撐她工作的重要動力，胡杏兒接著也驚呼：「我自己也沒想到生完三寶也可以恢復得這麼快，大家覺得我這個Body還可以嗎？」辣媽美照當然獲得網上一片好評。