一連4天的中秋連假開始，雖然疫情期間大多縣市禁止在公共場合烤肉，不過與家人小烤，也算是假期中的小確幸。一些日常生活中會盡量避免的加工肉品，烤肉時卻是重點食材，想要偶爾放縱又不要太傷害健康，除了適量飲食，也不要只吃特定食材，聰明利用食物間的營養交互作用來避免危害，也是不錯的選項。

農委會曾經做過一項蔬果消除加工肉品亞硝酸鹽的實驗，結果顯示維生素C含量高的芭樂家族奪下前三名，當時得出「1顆芭樂能消除18條香腸亞硝酸鹽含量」的結論，引發眾人熱議。

應景想吃香腸這類加工紅肉時，可以搭配這些維生素C豐富的蔬果，降低危害健康風險。(圖/中時新聞網陳友齡製作))

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

雖然結論發表後，有人對實驗方式提出不同看法，但食物中的維生素C能阻止亞硝酸鹽轉化成致癌物亞硝胺，仍是目前營養學界認同的建議。烤香腸除了配大蒜，下列這些市場上容易取得的食材一起搭配，吃起來也較放心。

●亞硝酸鹽助肉品防腐 轉化成亞硝胺才有致癌風險

對香腸這類加工肉品來說，亞硝酸鹽能避免肉毒桿菌生長，具防腐功能，其實很快就能排出體外，本身對人體無礙。但重點是：如果含亞硝酸鹽的食物跟含胺類的食物一起吃，在腸胃中就可能會形成致癌物亞硝胺，長期大量食用，就有癌化風險。

●烤肉好香？吸入油脂煙霧很傷肺

毒物科醫師顏宗海提醒，烤肉時油脂滴到高溫木炭上冒出的濃煙，夾雜致癌物多環芳香烴，對肺部傷害甚大。烤肉時除了要保持空氣流通之外，把肉片切薄點，就能減少燒烤時間；或是以烤盤替代烤網，不要讓油脂滴落在木炭上，也能有效降低煙霧危害。

顏宗海並提醒，烤肉配柚子，感覺既清爽又去油解膩，不過柚子糖分不低，另外腎臟病患者或正服用高血壓、血脂等藥物的話，吃柚子前最好先與醫師或藥師確認是否適合，享樂之餘也保障健康。