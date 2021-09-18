新冠疫情衝擊全球，台灣在全民一心抗疫及施打疫苗的情況下，已讓疫情有效獲得控制，但面對delta病毒恐入侵的嚴峻挑戰，台灣許多企業及民間團體都已做好「超前部署」因應。

中山大學氣膠科學研究中心主任王家蓁主導的國際合作團隊，8月27日發表跨國論文，顛覆過去認知的飛沫或接觸傳播，指COVID-19氣膠傳播才是主要途徑，獲得國際媒體報導。王家蓁表示，比起飛沫，氣膠不僅在空氣中懸浮得更久，可長達數小時，能傳播比現行規範的1至2公尺社交距離更遠；他強調要防範氣膠傳播，「加強空氣的清潔與消毒」以及「氣流的流動方向及影響」非常重要。

市面上出現各種消毒門，其原理就是透過氣霧方式讓室內空氣中透過氣溶膠傳播的懸浮病毒一次消滅，顯然成為各行各業最有效的防疫方式。

網路上出現不同型式標榜有效的消毒門，民眾該如何選擇？科技城總經理曾隱裳表示，「消毒門不是裝飾品，買來擺好看的，而是要真正達到效果，幫我們擋住病毒，網路上有很多不知來源的消毒門，民眾選購最重要是注意是否有清楚列出廠商名字，並且可以查一下廠商的資料，是否真有這家公司，才不會購買後求救無門。」所以選擇第一原則是有廠商品質保證。

第二個原則是保固跟維修，曾隱裳強調，隨著病毒的傳播，防疫已是常態，廠商是否提供保固跟維修也是消費者選購消毒門要重視的問題。

而除了消毒門外，搭配的消毒液更是重要，這是第三個原則，慎選消毒液。屏科大農學院陳和賢院長呼應王家蓁的研究表示，霧化的二氧化氯可「加強空氣的清潔與消毒」。「COVID-19可透過氣溶膠傳播，因二氧化氯是氣態，要消毒空間，氣態的二氧化氯最適合。」

而在實際使用上，長期研究二氧化氯應用的余振興博士建議，應搭配氣霧的噴霧器才能發揮效果，第四個原則是要選擇氣霧的噴霧器，「因氣霧多，水霧少，就理論上，其穿透擴散效果可以破壞病毒氣溶膠，因而阻礙傳播均散效果上，氣霧化會比水霧化更好達到。」

最後一個要重視的原則是消毒液的純度，余振興特別提醒，一般民眾在選擇二氧化氯時會忽略的一個重要環節就是純度，強調：「只有高純度的二氧化氯，才不會跟空氣中的雜質結合，產生三鹵甲烷(THMs)等有害物質。」余振興進一步解釋，此次武漢肺炎疫情，中國也重視二氧化氯的使用，但他們國家衛生健康委員會2020年8月再修訂下達，要求純度90%以上才是合格產品。而美國環保部門也規定所製造生產的設備也必須要能達到純度95%才算合標準。所以他提醒民眾，在選購二氧化氯產品時，一定要重視純度。

本文作者:鄭妤安

(本文摘自《理財周刊1099期》)