才剛開學，雙北幾所幼兒園和小學就因幼童染疫停課。12歲以下兒童迄今沒有疫苗，加上Delta病毒來勢洶洶，各個先進國家紛紛祭出校園防疫措施，預防孩童染疫。

美國：圍繞在孩子身邊的成人接種是關鍵

《CNN》與《健康頭條》（Healthline）等外電指出，美國兒童確診病例大幅增加。美國兒科學會（AAP）數據顯示，自大流行病發生以來，兒童確診率約占總確診人數15％，但截至8月26日的一週，兒童占每週新增病例已攀升至22.4％、占每週住院人數則來到2.3％，這也是自去年（2020）6月疫情嚴峻以來的新高。

對此，白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）告訴《CNN》，要保護太年輕還無法打疫苗的孩童，成人接種是重要的步驟。「朋友、家人、師長、學校工作人員...圍繞在那些幼童身邊的人，必須都要打過疫苗。」他說。加州大學舊金山分校貝尼奧夫兒童醫院發言人雷伊（Suzanne Leigh）也指出：「我們發現比較年輕的兒科患者，他們的家長沒有接種疫苗。」

除了呼籲12歲以上民眾盡快接種疫苗之外，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也公布K-12（幼兒園至12年級）學校COVID-19預防規範，包含建議2歲以上所有學生、教職員工、訪客，不管接種與否，在室內皆應全面戴口罩。教室內保持通風，人人應保持3英尺以上社交距離。

美國CDC規劃出校園病毒傳播等級，有低（藍燈）、中（黃燈）、中高（橘燈）及高（紅燈）四級別，均有相對應篩檢規定。其中，未完全接種的教師或員工，每週都要進行至少一次篩檢。並且，就算是低、中風險等級，若從事足球、唱歌、樂團等高風險運動或活動，無完全接種者每週也要落實一次以上的篩檢。

不過，雖然中央強烈建議實施口罩與社交距離政策，但仍有至少約八個州禁止學校頒布口罩令，政策不一致在美國各地引起紛爭。美國民主、共和兩黨並存有嚴重分歧，這對疫情控制似乎沒有太大幫助。

英國：確保衛生習慣、每週在家篩檢2次

根據英國國家統計局（ONS）統計，截至8月27日當週的確診率，12年級到24歲在7個年齡層中為最高（2.8％），第二與第三高則分別為7至11年級學生（2.5％）、2歲至6年級幼童（1.8％），可見確診偏年輕化。

與美國相反，根據英國所公布的COVID-19學校方針，政府不再建議學生、教職員工和訪客戴口罩，除非所在學校確診數大幅增加。而疫情控制措施，主要專注在4個方面：確保個人良好衛生習慣、環境維持適當清潔、空間通風良好，以及遵循檢測、自我隔離和確診病例的相關公共衛生建議。

《紐約時報》指出，口罩不再是英國放疫重點，而是強調定期檢測與隔離。就算是無症狀的學生與教職員，每週仍需要在家進行2次以上的檢測，9月底會予以審查。保守黨和工黨普遍認為，口罩阻礙了幼兒的互動、社交和學習。

以色列：讓學生在開放空間或分組上課

《法國24新聞》（France 24）報導，以色列9月開學，幼稚園到高中應就學的240萬名學生中，卻有25萬人於開學首日被迫待在家，其中約9萬人是確診或被隔離，另約15萬人因住在疫情嚴峻的城市，或被列入疫苗施打率過低而未開課的班級。

該國教育部也公布2021/2022學年開學完整計畫，將地區分為綠、黃、橘、紅色四等級，其中位於紅色城市、紅色和橘色社區的5至7年級學生，會採取措施減少接觸，例如，校方可以選擇在開放式空間、或分成小組上課。進入校園的教職人員，並須出示綠色通行證或陰性證明。

與此同時，以國也正積極提高12歲以上接種率。根據用數據看世界（Our World in Data）統計，完全接種率已達約61％，更計畫要率先全球，推出疫苗第四劑。目前，基本防疫措施繼續實行，包含室內戴口罩、集會限制及進入部分場所出示疫苗接種證明等。

法國：校園疫情分四級，皆有對應規範

法國強推健康通行證後，接種率確實提升，完全接種率已達61％。《法國24新聞》報導，該國教師完全接種人數比例將能達到約90％。但，法國公共健康局（Santé Publique）流行病學專家Daniel Lévy-Bruhl也警告，接下來幾週，需要特別注意12歲以下孩童染疫。

對此，教育部公布防疫措施，與美國、以色列類似，法國將學校分為綠、黃、橘、紅四等級，規範上課地點、健康禮節、運動體育課、接觸者追蹤等。本學年，全國將首先依照黃色等級進行，10歲以下幼兒園和小學班級，若出現一名陽性確診，全班就要停課7天。

此外，幼兒園學童不須戴口罩、維持社交距離，但中小學生則強制要求。校方也能彈性調整、錯開上下學時間，取決於學生數量、在場教職員工、或調整學校交通的可能性。為了確保學生安全，同時兼顧教育，校方會依據當地疫情狀況，調整防疫等級。

12歲以下孩童無法打疫苗，置於極大風險之中，也可能出現「長期新冠肺炎症狀」（Long Covid），如健忘、疲倦、腦霧等。從前述國家可見，政府正積極規劃相對應防疫措施，而家長則可協助小孩養成戴口罩、勤洗手的基本防疫習慣。