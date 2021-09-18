2019年底開始，新冠疫情肆虐全球，至今已造成超過400萬人死亡，這一年也是30歲以上的人口達全球總人口數的一半，代表著正式開啟高齡化世界指標，年長者在新冠肺炎的防疫規範下，可能會面臨更大的孤獨風險。

大家不妨趁著即將到來的中秋佳節返鄉陪伴家中長輩，或是透過電話、視訊傳遞對長輩們的關心之意。根據2021年7月發表於《美國老年醫學會期刊》的一項研究指出，與同齡的年長者相較，感到孤獨者的預期壽命較不認為自己孤獨者短。

●感到孤獨者比沒有感到孤獨者，少活3~4年及2~3年壽命

該研究由新加坡國立大學醫學院、日本大學科學家及其合作者進行，研究者以3449名新加坡的60歲以上長者為對象，分別於2009、2011、2012、以及2015年透過自評健康狀態(SRH)和日常生活能力(ADL)/工具性日常生活活動能力量表(IADL)瞭解參與者的健康狀態，並以多狀態生命表和微觀模擬法評估總預期和健康預期壽命。結果顯示，在60、70和80歲時，有時/大部分時間「感到孤獨者」的總預期、健康預期和活躍預期壽命較短。

和不感到孤獨者相較，「不健康/不活躍」預期壽命者，不良的自評健康狀態、日常生活與活動能力(包括洗澡和穿衣、從床上或椅子上起身或坐下以及準備餐點等)受限的比例更高。

進一步分析發現，認為自己有時/大部分時間「感到孤獨」的60歲老人，比起從不感到孤獨的同齡者平均少活3~5年；在70和80歲的老人中，感到孤獨者比沒有感到孤獨者分別少了3~4年以及2~3年壽命。

●孤獨與身心症狀息息相關

台灣精神醫學會前理事長暨台灣失智症協會理事長賴德仁表示，「孤獨」是個人內在的感受，而不是由外界來定義，身邊沒有人陪伴不一定會感到孤獨，而當我們渴望與他人建立親密感或友誼，但實際與預期有落差，這時就可能產生孤獨感，而孤獨往往與身心症狀息息相關，例如憂鬱、焦慮、物質濫用…等，因此面對孤獨的長輩，可先了解其感到孤獨的原因，像是生理疾病、憂鬱傾向、社會文化、經濟因素...等，找到原因才能對症下藥。

建議邁入中年的民眾，從現在就建立自己的社會支持網絡，像是參與社區鄰里活動、志工服務...等，提早為老年生活做準備也有助於預防失智。他提醒，現今老老照顧，未與子女同住者越來越多，民眾除了利用共餐、日間照護…等相關資源，在面對感到孤獨的長者，照顧者更要先照顧好自己，可多善用長照、喘息服務，並建立適時紓壓的習慣。

●三個方式避免因孤獨影響身心健康

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則說明，獨自一人(獨處)、隔離(不得不)與感到孤獨(有時在人群中仍有這種感覺)，這三種情況並不相同，孤獨會有寂寞、落寞、悲傷、淒涼…等負面的感受，不僅影響情緒也會影響行為，像是本來應該做的事情，因為孤獨讓原本從事的動力與動機消失，這是每個人都可能經歷的情況，但若經常或總是發生，就可能對身心甚至如上述研究的結果顯示對壽命帶來影響。

建議年長者可透過三個方式來避免因孤獨影響身心健康:

一、「感覺有被關心」可能希望被拜訪或問候，但晚輩無法滿足期待，可試著理解期待落空的可能原因，體諒對方並知道自己是被關心的。

二、「主動營造喜歡的感覺」將期待化為行動，主動為親友、晚輩做一些利他的事情。

三、「計畫性的預防孤獨」安排每天(走走路、買買菜、聽音樂)、每週(和親友聚會/視訊、安排下午茶時間)、甚至每月(定期就醫回診、到景點逛逛、做些點心分送他人)要做的事情，每早醒來清楚知道自己要做什麼，有助於保有生活的熱忱與期待。

●已有憂鬱或失智症狀，盡速尋求專業協助

新冠肺炎期間使年長者面臨更大的孤獨風險，建議親友可鼓勵長輩接觸3C產品，幫助他們設定電視節目、音樂頻道，教導如何透過手機、平板進行視訊，同時可和長輩約定視訊通話、拜訪的時間，但若觀察到自己的家人或長輩茶不思飯不想，已有憂鬱或失智症狀，雖然是老化的過程但也可能不只是老化，建議應陪伴他們尋求專業協助。