年過半百的小宋，患有糖尿病，小他7歲的太太，對於夫妻生活相當重視，總會有意無意地暗示他要做愛做的事。只是小宋近幾年不知怎麼回事，在性生活方面總是心有餘而力不足，為此還曾嘗試使用壯陽藥，卻適得其反，讓他覺得有點愧對妻子。直到後來在朋友的鼓勵下，接受中醫調理，才重獲「性」福。

已有30幾年治療經驗的中醫師黃慶雲說明，小宋的情況，除了年紀影響之外，最大主因是有糖尿病問題，因為血管逐漸硬化，加上自主神經病變，也導致陰莖海綿體的平滑肌漸萎縮、纖維化，使海綿體無法放鬆和充血，形成性功能障礙。建議有早洩或陽痿等症狀的患者要及早就醫，越是拖延就會越難治療。

黃慶雲強調，中醫治療陽痿，首要補足腎氣，因為腎主導全身的氣血循環，可用「養心湯」調補心脾、滋腎興陽，調整內分泌，幫助恢復男性精力。對於糖尿病患者，還要改善海綿體血管硬化、血流不暢的問題，中醫稱之為「瘀」，會使用「海馬不倒丸」活血化瘀，幫助軟化微血管，活化末稍神經，正在接受糖尿病或高血壓治療的患者，能在調理之後，展現男性雄風。

黃慶雲指出，糖尿病已成為國民病，可見受此影響引發性功能障礙的男性不在少數，平時應控制好血糖，上了年紀，飲食應以清淡為主，以免陽痿提早上身。

除了糖尿病、高血壓引起的性功能障礙，30至40歲男性還可能因工作、生活壓力大，或者菸酒不拒等種種原因導致失眠、勃起無力，甚至失去性慾。建議生活中最好能戒菸少酒，適時舒壓，並配合養心湯來滋陰補腎，補精固精。

而年輕時手淫過度，使腎氣虛衰，也會引發日後性功能障礙，臨床大多以早洩來表現，可使用「紫河車補元湯」來滋陰降火，補回流失的精氣神，解除早洩困擾。黃慶雲表示，通常這類患者治療1個月後，精力方面便會有明顯改善，行房時不再有力不從心的感覺。

黃慶雲提醒男性，若出現性功能障礙，千萬不要自卑逃避，或輕易嘗試偏方，應及早尋求正規治療，以利重建雄風，另一半也應多給予鼓勵，協助先生就醫，如此才能增進夫妻幸福關係。