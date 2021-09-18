在中秋長假前夕、台股17日小跌1.9點，收在17276點，月、季線得而復失，成交量放大至 3107億元，周線連二黑；節後台股究竟是往上或往下變盤，預期下周聯準會（Fed）利率決策會議，將影響未來大盤走勢。財信傳媒董事長謝金河表示，近期台股量縮，市場擔憂是變盤徵兆，他認為，多空即將攤牌，進與退就看半導體、鋼鐵、航運股和金融股等四大類股。

台股從8月下旬16248點，暴漲超過千點，飛奔到9月6日17633點。謝金河在先探週刊撰文表示，在台積電調漲晶圓代工價格帶動半導體股漲勢效應下，加權指數彈升千餘點，來到17500點左右，台股暫時停下腳步，正在等待下一個變化，市場好像在擔心什麼變數，呈現出來的是成交量逐漸縮減，這是變盤的徵兆，台股到底往上？或往下？可能即將攤牌。

他提到，晶圓代工的加價效應，推升台積電股價從551元漲到638元，但仍無力衝過今年元月21日的679元天價，反而是聯電一口氣衝到72元，成為帶動千餘點上漲的指標。另一檔是富邦金，台灣的金控股從九○年代呆帳危機以來，從打銷呆帳到積極整併，今年是富邦金與國泰金豐收的一年。

謝金河指出，台股陷在17500點上下，進與退，可能要看今年業績最有成長性的幾大類股，市場願意給他們什麼樣的評價，包括半導體，從晶圓代工到ＩＣ設計；二是鋼鐵；三是航運股；四是金融股。由於金融股受到市場漲跌影響很大，如果市場突然出現類似去年3月的急速回檔衝擊，金融股的投資收益可能出現很大的折損，這個變數太大，因此市場給予金控股的估值相對保守。

謝金河認為，市場上最敏感的指標在貨櫃航運三雄，長榮以增資後股本來算，上半年EPS14.77元，陽明是17.72元，萬海是13.81元，第3季貨櫃三雄成績耀眼，長榮單月營收逾500億，這已超過去年第2季以前整季的總和，如果從營收來推估，長榮第3季EPS 可能達14元，今年景氣如果沒有發生太大變化，長榮等貨櫃三雄的EPS 很可能在37、38元之間，對照市場給出的本益比，大約只有3倍左右。現在市場上傳出法國達飛、德國赫伯羅特都宣布航運運價封頂，不再上漲，這是不是意味了航運景氣達到天花板？這是市場的疑慮。