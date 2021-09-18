政府自購的108萬劑莫德納疫苗抵台，但國內疫苗仍屬短缺，許多人莫粉尚未打第2劑莫德納，憂心成「疫苗孤兒」，與此同時，指揮中心日前正好證實，已在進行莫德納混打高端的研究，未來是否允許此一混搭模式，會視研究結果、專家意見而定，此言隨即引發外界痛批蔡政府只想力保高端，台北市長柯文哲則轟疫苗政策亂七八糟。最新「民調」也顯示，近九成網友對目前政府疫苗政策感到不滿。

國內已有308萬人接種莫德納第1劑，其中更有200多萬人將在9月底前屆滿10周，恐成「疫苗孤兒」。圖為嚴防Delta變異株，第8輪AZ疫苗接種率高，大批民眾15日在台北市科教館接種站排隊施打疫苗。（圖/資料照，張鎧乙攝）

入口網站《Yahoo奇摩》也以「對於目前為止政府的疫苗政策的滿意度如何？」等議題進行網路民調，調查發現，有89.1%的網友表示「不滿意」。

Yahoo奇摩 投票頁面。(圖/Yaoo投票)

入口網站《Yahoo奇摩》17日發起網路投票民調，以「若第二劑疫苗短缺，你是否會願意混打高端疫苗？」為題詢問網友看法，投票時間為9月17日至21日，截至18日凌晨零時為止，共有近1萬4千名網友投票，列出4個選項，表示「願意」，比例佔12.8%、「不願意」佔81.9%，「已完成兩劑疫苗施打」佔4.0%，「不知道/沒意見」1.3 %。

此外，民調也詢問，「對於目前為止政府的疫苗政策的滿意度如何？」，回答「非常滿意」佔4.4%、「還算滿意」佔5.5%、「不太滿意」佔11.1%、「非常不滿意」佔78.0%，「不知道/沒意見」佔1.0%。整體而言，網友對政府疫苗接種規劃，很不認同。