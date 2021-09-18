女教師私訊粉專解釋原因，未料竟成為最後的留言，讓網友錯愕不捨。(圖／臉書綠豆嘉義人)

嘉義一名陳姓國小女老師，因不滿趙姓女校長在她班級裝監視器，認為不符教育宗旨，提出辭呈，卻遭校長召開全校教師會議「質詢」，認為自己遭霸凌，於住家輕生，女老師生前最後留言也曝光，讓網友備感不捨。

事件發生在9月初，校長利用周六在該名女教師班級裝設監視器，卻沒事先告知，女教師得知後強烈抗議，認為違背教育意義，校長表示該班學生行為有偏差，因此拒絕撤下，認為不必事先通知家長與班導，女教師自覺不符自身教育理念，因而提出辭職，卻遭校長召開全校教師晨會，要求女教師說明並向大家交代辭職理由，女教師認為遭受霸凌，看見網友留言批評也非常難過，留下遺書輕生，震驚外界，校長也因此崩潰自責不已。

臉書社團《綠豆嘉義人》也PO出女老師生前私訊他們訊息，寫著「您好，我是監視器那則新聞的離職代理老師。看完網友留言，我很傷心難過。我不是完美的老師，但絕對是還不錯的老師。學校裝監視器如果是拍我，我會開心到鏡頭比個ya。監視器是為了監控本班特定學生，故本人認為不妥，向校方提出建言，校長說不裝如果出事，校長及行政端都不會理會，但我也沒有任何選擇權反駁權，校方堅決要裝監視器。我認為此違反教育意義，更可能侵犯學生隱私權，肖像權 ，故選擇離開與本人理念不合之學校。」

未料，女教師卻在2天後選擇輕生，讓不少網友遺憾不已。