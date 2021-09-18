恒大地產爆雷後，大陸股市房市都受到不小的影響，外界自然會很好奇的有2個方面：一是這麼老牌的大型企業集團怎麼短短幾個月就搖搖欲墜？二是大陸官方要如何處理恒大？以免恒大破產造成房地產界與金融界的連鎖效應。

眾所周知，大陸房地產業走了10幾年的大多頭，因此光是像李嘉誠一樣抱著土地不用開發就能賺錢，如果加上高負債、高周轉經營，就能高速擴張。在大陸目前體制下，土地在地方政府手裡，錢在銀行口袋裡，只要搞定這兩部份的官員，就能在房地產市場上呼風喚雨。

恒大現在還有大量的已完成的房屋尚未售出，前幾個月曾降價求售，但沒多久被地方政府下達「限降令」，要求其降價最多只能降15%，以避免擾亂市場秩序。（圖／路透)

因此，恒大集團這種以房地產起家的大企業，早幾年賺了很多錢，這些年更是擴張更快。許家印錢賺得快，也像很多企業老闆一樣，看什麼行業熱鬧，就跟著衝進去，一下網路科技、生物科技，一下又是新能源、電動車，連豬肉漲價時都搶著養豬。這些不懂行的事業讓企業老闆們沒少賠錢，恒大許家印在熱潮上跟著投資汽車，不斷併購汽車生產與銷售業，動輒數十億、百餘億人民幣，從2018年啟動至今，連一部原型車都沒造出來，新車發表會上也只展出了汽車的模型，成為業界的笑話。至於恒大在其他各個陌生行業的虧損就更是罄竹難書了。

除了亂投資的虧損，這類型公司常犯的毛病是股票上市後掏空公司。恒大集團股票超過7成在許家印家族近親手中，前幾年地產正熱，年年都是高額分紅，有業界算了筆帳，從2011年到2020年的10年間，恒大集團分紅總金額672億元人民幣，按許氏家族持股76.7%計算，總共分到516億。到了2個多月前傳出財務周轉不靈時還打算再拿上百億出分紅，被大陸證監部門制止。

恒大除了大量成屋未售出，還有更多建到一半的未完成工地，現在因付不出錢而停工。（圖／路透)

另外，恒大在海外發售年息12%至24%的高收益公司債，最高的還到達過36%，這些高息債券很大部份都是許家印及其家族購入，等於是用公司的錢付給股東高利息，錢付到國外還可以避稅。在國內恒大還開辦恒大財富，以8%至12%的利息出售理財商品，並強迫員工認購或銷售，幾年下來公司撐不住高息負擔時，還能讓自己人與公司高管先行兌付，爛攤子留給一般投資人。還有則是大股東們在海外購置資產，轉個手再賣給公司賺差價，或是用公司的錢高價購入有關連第3方閒置或不良資產。這些只是其中幾種方式，還有更多不為人知的花招，都是為自己及大股東套利或轉移資產。有財經媒體估計，恒大集團負債近2兆人民幣，許家印在海外應該還有約2千億元的資產。

至於現在要不要救恒大，確實讓大陸官方面臨不小難題。現在近2兆的負債，每個月利息就上百億，誰都沒能力調動這麼多錢來救它。恒大手裡固然還有不少土地與房產，但現在政府對房地產業祭出整頓政策，每家房地產公司都在去杠桿、降負債，三條紅線擺在那兒，要去紅線都來不及了，哪還有能力接恒大的盤？何況現在因經濟復蘇受阻，疫情反反復復，房地產價格都要「限跌」，銀行也收緊信貸，大環境更沒有條件接手。

恒大集團投資了大量陌生的行業，包括新能源汽車、旅遊、體育、金融、健康養老甚至是礦泉水。圖中做了2年多的恒馳新能源汽車，在發表會上僅展出了車子的模型，成為外界笑柄。（圖／恒馳汽車）

有些人認為可以比照當年萬達拋售資產的方式來處理，官媒也放話要恒大必須將手上資產降價求售度過難關。但是現在情勢與萬達當時差別很大，萬達狂拋資產瘦身時房地產還正熱絡，市場資金很充裕，所以萬達拋售資產時還有幾家公司搶著要，當時搶買的除了富力、融創之外還包括恒大。現在恒大如果要拋售資產，恐怕也無人問津。

還有一說是讓地方政府接手，那就更難了。大陸地方政府財政幾乎都是靠賣地養起來的，近兩年來製造業放緩，房地產景氣下滑，地方政府早己捉襟見肘的財政根本沒能力接盤。唯一有能力接手的是國企，如同當年拯救爆雷的成都農商銀行，也是幾家國企各出數百億才解決的。

恒大集團下的恒大財務因無法兌付理財商品的孳息，爆雷後遭 大量投資戶前往企業總部抗議，每天都有一大群人大門口聚集，也有人認為這是許家印藉此脅迫大陸政府出面協助解決財務危機的手段。（圖／路透)

據陸媒指出，今年以來已有274家房地產公司公告破產，差不多1.5天就有一家破產，這樣的慘烈市況要在短期內去化總值數千億的百餘個地產項目，簡直是不可能的任務，恒大資產賣不掉的結果就是政府用銀行與國企的資金來兜底，再慢慢消化。但是如此一來，那些破產的房地產公司是否也要一併處理？如果政府不全部接手，區隔線要劃在哪裡？這些難題恐怕不是證監部門或財政部門能決定得了的。

因此有更多的分析認為，現在不只救不了許家印，連恒大都得放著讓它垮，或許還能做為未遵守規定與政策被淘汰的不良企業下場示範。目前從政府工作組進駐與地方政府阻擋發放款項的情況觀察，大陸官方已在建立安全網，讓恒大垮台的影響框在最小的範圍內，避免過度波及房地產與金融業，盡力維持社會穩定與經濟生活正常運行了。