恒大地產爆雷後，大陸股市房市都受到不小的影響，外界自然會很好奇的有2個方面：一是這麼老牌的大型企業集團怎麼短短幾個月就搖搖欲墜？二是大陸官方要如何處理恒大？以免恒大破產造成房地產界與金融界的連鎖效應。
眾所周知，大陸房地產業走了10幾年的大多頭，因此光是像李嘉誠一樣抱著土地不用開發就能賺錢，如果加上高負債、高周轉經營，就能高速擴張。在大陸目前體制下，土地在地方政府手裡，錢在銀行口袋裡，只要搞定這兩部份的官員，就能在房地產市場上呼風喚雨。
因此，恒大集團這種以房地產起家的大企業，早幾年賺了很多錢，這些年更是擴張更快。許家印錢賺得快，也像很多企業老闆一樣，看什麼行業熱鬧，就跟著衝進去，一下網路科技、生物科技，一下又是新能源、電動車，連豬肉漲價時都搶著養豬。這些不懂行的事業讓企業老闆們沒少賠錢，恒大許家印在熱潮上跟著投資汽車，不斷併購汽車生產與銷售業，動輒數十億、百餘億人民幣，從2018年啟動至今，連一部原型車都沒造出來，新車發表會上也只展出了汽車的模型，成為業界的笑話。至於恒大在其他各個陌生行業的虧損就更是罄竹難書了。
除了亂投資的虧損，這類型公司常犯的毛病是股票上市後掏空公司。恒大集團股票超過7成在許家印家族近親手中，前幾年地產正熱，年年都是高額分紅，有業界算了筆帳，從2011年到2020年的10年間，恒大集團分紅總金額672億元人民幣，按許氏家族持股76.7%計算，總共分到516億。到了2個多月前傳出財務周轉不靈時還打算再拿上百億出分紅，被大陸證監部門制止。
另外，恒大在海外發售年息12%至24%的高收益公司債，最高的還到達過36%，這些高息債券很大部份都是許家印及其家族購入，等於是用公司的錢付給股東高利息，錢付到國外還可以避稅。在國內恒大還開辦恒大財富，以8%至12%的利息出售理財商品，並強迫員工認購或銷售，幾年下來公司撐不住高息負擔時，還能讓自己人與公司高管先行兌付，爛攤子留給一般投資人。還有則是大股東們在海外購置資產，轉個手再賣給公司賺差價，或是用公司的錢高價購入有關連第3方閒置或不良資產。這些只是其中幾種方式，還有更多不為人知的花招，都是為自己及大股東套利或轉移資產。有財經媒體估計，恒大集團負債近2兆人民幣，許家印在海外應該還有約2千億元的資產。
至於現在要不要救恒大，確實讓大陸官方面臨不小難題。現在近2兆的負債，每個月利息就上百億，誰都沒能力調動這麼多錢來救它。恒大手裡固然還有不少土地與房產，但現在政府對房地產業祭出整頓政策，每家房地產公司都在去杠桿、降負債，三條紅線擺在那兒，要去紅線都來不及了，哪還有能力接恒大的盤？何況現在因經濟復蘇受阻，疫情反反復復，房地產價格都要「限跌」，銀行也收緊信貸，大環境更沒有條件接手。
有些人認為可以比照當年萬達拋售資產的方式來處理，官媒也放話要恒大必須將手上資產降價求售度過難關。但是現在情勢與萬達當時差別很大，萬達狂拋資產瘦身時房地產還正熱絡，市場資金很充裕，所以萬達拋售資產時還有幾家公司搶著要，當時搶買的除了富力、融創之外還包括恒大。現在恒大如果要拋售資產，恐怕也無人問津。
還有一說是讓地方政府接手，那就更難了。大陸地方政府財政幾乎都是靠賣地養起來的，近兩年來製造業放緩，房地產景氣下滑，地方政府早己捉襟見肘的財政根本沒能力接盤。唯一有能力接手的是國企，如同當年拯救爆雷的成都農商銀行，也是幾家國企各出數百億才解決的。
據陸媒指出，今年以來已有274家房地產公司公告破產，差不多1.5天就有一家破產，這樣的慘烈市況要在短期內去化總值數千億的百餘個地產項目，簡直是不可能的任務，恒大資產賣不掉的結果就是政府用銀行與國企的資金來兜底，再慢慢消化。但是如此一來，那些破產的房地產公司是否也要一併處理？如果政府不全部接手，區隔線要劃在哪裡？這些難題恐怕不是證監部門或財政部門能決定得了的。
因此有更多的分析認為，現在不只救不了許家印，連恒大都得放著讓它垮，或許還能做為未遵守規定與政策被淘汰的不良企業下場示範。目前從政府工作組進駐與地方政府阻擋發放款項的情況觀察，大陸官方已在建立安全網，讓恒大垮台的影響框在最小的範圍內，避免過度波及房地產與金融業，盡力維持社會穩定與經濟生活正常運行了。
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