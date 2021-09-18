美法外交危機一觸即發？美、英、澳洲15日宣布成立「澳英美三方安全夥伴聯盟（AUKUS）」，英美將協助澳洲發展核能潛艦，加強在印太地區的戰略與技術合作，以保障印太地區的和平穩定。此舉使得法國不僅面臨澳洲取消潛艦交易合約，引發法國怒批美國背信棄義，法國外交部17日宣布將召回駐美及駐澳洲大使諮商。

隨著中國在印太地區影響力日益增長，美國總統拜登、英國首相強森與澳洲總理莫里森於9月15日在三方視訊聯合記者會上，於宣布成立以三國國名縮寫為名的新聯盟「AUKUS」，確保印太和平穩定。

然「AUKUS」成立可能引發美法外交危機！綜合外媒報導，法國與澳洲原有軍備協議，法國海軍集團（Naval Group）負責建造澳洲新一代潛艇，但隨著美英澳「AUKUS」聯盟成立協議，澳洲政府宣布，終止與法國海軍集團簽訂的建造「12艘常規潛艦合約」。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）在聲明中對此表示，此事嚴重，「就像是背後被捅一刀」，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也罕見作出召回大使的決定。