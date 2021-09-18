改編自被公認為20世紀最有影響力的科幻小說《沙丘（Dune）》的同名科幻電影，今（17日）正式在台灣上映，電影龐大、奇幻的世界觀，高水準的畫面與聲音效果讓大批科幻迷大呼過癮，不過其導演丹尼·維勒納夫（Denis Villeneuve）近日接受訪談時，竟針對漫威系列電影開炮，引發網友討論。

受到新冠肺炎影響，加拿大導演丹尼·維勒納夫執導的科幻大作《沙丘》終於在今年上映，不過丹尼·維勒納夫日前在接受媒體訪問時，談到自己致力拍出一部能夠吸引所有觀眾的重磅科幻電影，表示自己希望能夠擺脫「漫威電影模式」，他說「我們面對太多漫威電影了，這些漫威電影只是複製貼上，或許這類型的電影將觀眾變成殭屍。不過現在的電影市場我們仍可以發現很多有價值的巨型高成本電影，我認為還不能悲觀」。

丹尼·維勒納夫說「我從不覺得，擁有龐大預算對於自己想拍的東西是種損失或阻礙，誰說大電影就不能有藝術價值呢？」、「如果我們要談漫威的話，問題就在於這些電影都是出自同一模式，他們全都是同一間工廠鑄模製造的。不是在批評電影，但他們很公式化」。

加拿大電影導演丹尼·維勒納夫。（圖／翻攝自推特）

丹尼·維勒納夫是加拿大著名電影導演，近年作品包括《雙面危敵》、《怒火邊界》、《異星入境》和《銀翼殺手2049》等，作品口碑都不俗，他最早以藝術電影起家，後以科幻電影見長，曾先後獲邀柏林影展、坎城影展，更3度獲得加拿大電影最高榮譽吉尼獎最佳導演殊榮。

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