新冠肺炎疫情讓本就難找工作的更生人幾乎斷炊，曾是更生人的宏旺公司老闆林運鍾決定挺身而出，無償提供他暢銷海內外的禮盒通路，幫助更生人同學度過難關，而促成此樁美事的幕後最大推手，就是林運鍾來自福建漳州的賢內助張藝玲。

與一般陸配較不同的是，林運鍾的太太張藝玲家族，在福建漳州頗有資產和社會地位，長輩不但當過村長，大陸改革開放後，從祖父母到父母都能掌握時機做生意，張藝玲從小就和祖母一起到市場擺攤，經商對她來說是生活的一部分，長大後到廈門的茶葉店上班，由於工作認真負責，老闆娘把她當女兒一樣疼。

當時是國民黨馬政府執政時代，兩岸和平相處、交流熱絡，林運鍾的父親經常去廈門做生意，逛茶葉店時，看到張藝玲落落大方、應對得體，甚有好感，想到自己的兒子也是一表人才，就設法撮合兩人。

只是當時不少台胞在大陸人眼中形象實在不太好，除了口袋有錢，還有不少人喜歡嫖賭、包二奶，張藝玲家裡又不是沒錢，因此張家的人幾乎一致反對，不想接受這門親事。由於林運鍾不時會陪父親到廈門出差，順便到張藝玲服務的茶葉店走走，幾次的接觸下，張藝玲逐漸對林運鍾改觀，認為這個人和其他台胞不太一樣，少女的心房才逐漸打開。

張藝玲（左）娘家原本對兩岸聯姻有意見，張的媽媽多次近身觀察林運鍾（右），才放心嫁女兒。圖為兩人首次約會合照。（圖／當事人提供）

有趣的是，張藝玲的媽媽對林運鍾的人品也看在眼裡，只要林運鍾到茶葉店裡，她就會故意在旁邊走來走去，自稱是張藝玲的阿姨，想就近觀察這個年輕人，那時林運鍾也很納悶，店裡的阿姨為何沒事一直在他旁邊晃來晃去，雖然心中懷疑她是張的媽媽，但張媽媽就是不承認。

後來張藝玲和媽媽都覺得林運鍾很不錯，兩人終於修成正果，譜下這段原本不被看好的兩岸婚姻，而林運鍾和張藝玲後來的表現，也沒讓雙方家人失望，雖然事業上四度面臨困境，但夫妻同心、其利斷金，行事穩健內斂的林運鍾，搭配做生意大開大闔的張藝玲，不但把宏旺公司經營得風生水起，還能回饋更生保護會及弱勢團體，兩岸聯姻美好的故事，繼續展開。

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