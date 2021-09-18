更生人找工作原就困難重重，多數人都選擇做些小生意，但遇到連續兩波新冠疫情幾乎全被打趴在地。曾是更生人的宏旺公司老闆林運鍾積極提供資源幫助更生同學度過難關，他的合作對象之一就是在新北市經營「艾格諾先生」手工蛋捲的「阿誠」。

「我常在矯正署和更生保護會的展場上，看到他擺攤！」更生人大老闆林運鍾回憶初識「阿誠」的經過這麼說。「當時覺得他認真、又堅持，因此留下深刻印象」。林運鍾口裡沒說的是，他在「阿誠」的身上，看到了10幾年前出獄時，四處擺攤為生活打拼的自己。

幾次隨意的交談和觀察，透過林運鍾敏感的商道嗅覺，認為「阿誠」是可以合作和扶助的對象，決定開口向「阿誠」批貨買蛋捲，納入宏旺的禮盒系列。

「阿誠」強調自己生產的蛋捲，少油、少糖、不含添加物，絕對讓消費者吃得健康安心。（圖／當事人提供）

1988年生的「阿誠」，來自桃園八德的鄉下，爸爸在家族排行老二，但「阿誠」是阿嬤第一個盼來的孫子，從小備受阿嬤疼愛。「阿誠」記得念幼稚園大班的時候，當時「喜年來蛋捲」風行台灣，但家族人口多，孩子想吃蛋捲並不容易，阿嬤卻會偷藏蛋捲，找機會塞給她的心頭肉、金孫「阿誠」，那是「阿誠」日後最溫暖的回憶。

念書後，活潑好動的「阿誠」常和朋友一起出去玩，沒想到竟玩出了超級大麻煩，代價竟是《懲治盜匪條例》的無期徒刑。當時他剛年滿20歲，朋友說有人欠錢不還，眾人一聲吆喝，「阿誠」就跟著一起去討債，竟因此犯下擄人勒贖重罪，可判處死刑，「阿誠」則被判了無期徒刑，服刑期間長達17年半。

漫長的坐牢時光、不知何年何月才能解脫，身為重刑犯的「阿誠」只能看著鐵窗外陽光的日起日落，此刻讓他魂牽夢繫的，就是4歲念大班時，阿嬤偷塞給他吃的蛋捲，那股甘甜滋味支持他度過17年多的鐵窗生涯，他暗自決定，以後要做出會讓人幸福的蛋捲，分享阿嬤的味道。

出獄後，「阿誠」向更生保護會台北分會貸款35萬元，創立了「艾格諾先生」手工蛋捲，生產出玫瑰、山藥海苔、科學麵等多種口味蛋捲，標榜少糖、無添加物、不加水，知名度逐漸打開，也引來林運鍾的青睞、納入合作夥伴名單。

林運鍾、張藝玲夫婦規劃超過半年時間，請專家設計出「人生更幸福禮盒」，已註冊商標、目標永續經營。（圖／當事人提供）

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