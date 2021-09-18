國民黨主席選舉將於9月25日投票。根據TVBS最新民調，孫文學校總校長張亞中民調支持度異軍突起，以30.6％的支持度超越原本領先的前新北市長朱立倫的27.5％，讓外界十分意外，不少人還認為是跌破眼鏡。張亞中為何會突然異軍突起？民進黨立委高嘉瑜分析，國民黨內有一群人對民進黨執政不滿，他們想要一個能夠當他們代言人、甚至能夠直指出問題核心的人，加上支持者已習慣重口味的演說方式，走溫和路線的人反而不吃香。

根據TVBS在9月9日至13日所進行的民調，張亞中的支持度為30.6％、朱立倫為27.5％、現任黨主席江啟臣12.8％、前彰化縣長卓伯源則為0.9％。

高嘉瑜17日在政論節目《少康戰情室》中表示，前新北市長朱立倫和現任黨主席江啟臣可能還沒有認知到，國民黨確實是逐漸地在質變；如最近中廣董事長趙少康組織的戰鬥藍，確實就是代表國民黨黨員的心聲，意即有一群人對於民進黨執政不滿，而他們想要一個能夠當他們代言人，且能夠直指出問題核心的人，問題是，他們可能會覺得朱立倫和江啟臣這種不溫不火、溫良恭儉讓的態度，已經不是國民黨喜歡的口味了。

高嘉瑜接著表示，為什麼張亞中這次會突然異軍突起？原因就在於他講話有煽動性，或者是對國民黨的支持者來講，他們已經習慣於重口味的這種演說方式。所以這次的國民黨的黨主席選舉，顯然就變成張亞中一個新的舞台，而朱立倫和江啟臣這種在藍營裡面比較傳統的政治人物，也就是走這種溫和路線的人，反而不吃香，所以會讓大家跌破眼鏡。