民進黨市議員周雅玲遭指控詐領助理費，新北地檢署16日指揮台北市調處，兵分5路搜索她的服務處、戶籍地等，將周雅玲和其胞妹等7人移送地檢署複訊，檢方認為周涉犯貪汙罪嫌重大，昨日聲押禁見，但法院召開庭後，認為沒有羈押必要，裁定300萬交保，限制住居、出境出海，檢方不服提出抗告。

周雅玲曾任台北縣第15、16屆議員，並連任新北市第1至3屆議員，也是汐止前鎮長、前立委周雅淑的妹妹，地方勢力雄厚。

新北地檢署16日指揮台北市調處搜索，將周雅玲、其2名胞妹和其餘親友帶回偵訊，除了聲押周雅玲外，諭知周的2名胞妹分別以10萬、20萬元交保，1名吳姓、2名劉姓親友則被諭知3萬元交保，其餘人士請回。

檢方表示，周雅玲擔任多屆議員，明知公費助理補助費用是由新北市議會編列預算支付，並非議員薪資，也非個人實質補貼，但卻從2009年至去年間，利用親友作人頭向議會申報公費助理，每月詐領薪資2至4萬元不等的補助費，使新北市議會不知情之承辦公務人員為不實之登載。

不過，新北地院召開羈押庭後認為，周雖然犯罪嫌疑重大，但是審酌情節後，沒有羈押必要，因此裁定交保；檢方也在晚間提出抗告。