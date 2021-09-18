臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

網紅四叉貓「劉宇」日前至台北市禾馨診所檢驗疫苗抗體，遭北市衛生局依涉嫌違反醫療法介入處理，最高可對診所開罰25萬，引發各界關注。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥17日表示，醫療院所如欲開放相關檢驗，須向地方衛生局申報，才能向民眾收取自費費用。此舉引爆大批網友質疑，國際政府這樣規定到底「在怕什麼？」

四叉貓日前在網路分享接種第一劑高端後15天的抗體報告，但數值明顯偏低，也透露該家醫療院所就是禾馨，中央流行疫情指揮中心對此表示，目前並未開放民眾自費檢測抗體，北市衛生局也說若診所涉及違法，就可能依法開罰最高25萬。

莊人祥回應，抗體公費檢測主要用於疫調，過去曾短暫開放機組員自費檢測，主要是當時檢疫政策要求有抗體證明，但後續發現少數機組員打完2劑疫苗還是無法產生抗體，國際上也沒有監測抗體衰退的標準，且陸續發生變異株突破性感染，因此調整了檢疫規定，比如增加檢疫天數、採檢次數，因此也取消了3個月1次的抗體檢驗。

消息一出引發熱議，網友湧入PTT論壇與臉書相關新聞下留言：「在怕什麼？」「為什麼？自費做檢驗也不行？」「民進黨是想把台灣再帶入戒嚴時期嗎」、「真好笑，是怕被驗出高端抗體0嗎」、「保護力未知還不給驗」、「還不能戳破國王的新衣？」「這個政府不想給你驗，你就不能驗」。