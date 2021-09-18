網紅「四叉貓」接種高端疫苗後，自行前往診所驗抗體，如今卻傳出幫忙檢驗的醫療院所可能被罰25萬。對此，胸腔科蘇一峰也發文狠酸，打完國產疫苗驗什麼抗體濃度？只要有這份愛國心就能抵抗病毒入侵了，引起網友們熱烈討論，多數人不能理解的是，想要了解自己打完疫苗後的身體狀況錯了嗎？

蘇一峰昨在臉書發文表示，網紅接種高端公布抗體低的後續效應來了！根據《傳染病防治法》民眾打完疫苗自費驗抗體恐怕違法；而醫療院所如果收費幫民眾驗抗體恐違反《醫療法》，可開罰5到25萬元罰緩。

蘇一峰也在留言區吐槽「打完國產疫苗，驗什麼抗體濃度呢？只要有疫苗打國產的這份愛國心就可以抵抗病毒入侵了啊！」吸引上百人狂讚，許多網友無法理解為什麼想了解自己的身體狀況竟就違法。「民眾應該有權利去驗自己身體抗體，不懂為何這樣也違法？」、「為何人民不能知道自己身體的狀況？我乖乖打疫苗了，卻不能知道抗體的量？」

蘇一峰接著提出「薛丁格的抗體」來吐槽為何不能夠抽血驗抗體，因為打完疫苗後，身體會處於抗體增加與消滅的不穩定狀態，所以打完最重要的就是保持信心，抗體就會產生保護力，但若抽血檢驗，抗體就會消失。開玩笑的貼文引發網友討論，「這跟用愛發電是一樣的意思？」、「你可以相信它，但不能考驗它，像極了愛情」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨在記者會上說，抗體公費檢測主要用於疫調，而過去曾短暫開放機組員自費檢測，主要是當時檢疫政策要求有抗體證明，但後來政策已經調整。目前國內有12家指定醫療院所可檢驗抗體，但沒有開放民眾自費檢測；醫療院所如果要向民眾收費，要先和地方衛生局申報核可。

台北市衛生局長黃世傑則解釋，中央指定12家醫院公費檢查，但禾馨並非指定機構，且據傳染病防治法和醫療法規定，若非指定醫院、收費標準未經核定是違法的，指揮中心8月30日去函要求查明，若違規確實可能開罰。