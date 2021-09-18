又有一家知名餐飲品牌不支倒地！老字號的「聖加海南雞飯」無預警撤出百貨公司美食街，甚至連廚房設備都無力處理，留給百貨公司，「房東們」深感錯愕。位在台北車站、統一時代的據點，Google已提醒永久停業。

今年5月以來受本土疫情衝擊，百貨公司人流銳減，加上降級前禁內用，許多美食街廠商每天開門就是賠錢；慘的是必須配合百貨營業時間，連不開門都不行。部分業主雖共體時艱降包底、降抽成，廠商仍撐不下去，違約撤櫃的大有人在。

經營「聖加海南雞飯」的頂威、頂聖企業，16日深夜無預警發文給各大百貨，指今年整體業績下滑，剩不到原本的兩成，每月虧損嚴重，難以支應公司人事、食材、管銷等龐大支出，「做出這樣的決定實在是不得已，連留下來的設備都不要了，任憑處置」。

像聖加這樣的例子，絕對不是最後一家，尤其美食街在政府、百貨要求下，添購隔板、清潔消毒、人員訓練等，每一樣都是錢，收入卻寥寥無幾。好一點的靠外帶、外送還能勉強撐住，但更多廠商已奄奄一息。

等振興五倍券？也得那口氣還能留到發券日。