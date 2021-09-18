台中1名13歲少女小芳（化名）2018年起在交友軟體上謊報年齡，先後與3名男子相約到公園摟抱親嘴後，再約到旅館發生關係，共發生7次性行為；而她某次將摩鐵的礦泉水帶回家裡，被母親發現瓶身LOGO後驚覺不對勁，細問之下憤怒提告3名男子；法院分別判處3男5到10個月徒刑，全案定讞。

根據判決書記載，一名暱稱「秋田羊」的邱姓男子於民國107年7月間，透過tatk匿名隨機聊天交友App認識13歲少女，與她相約在臺中市某公園見面後，以嘴親吻嘴唇，且以手撫摸胸部。又在107年7月11日騎車載少女前往某旅館，在該旅館房內，以手撫摸全身進行猥褻，事後又於8月間，再度載少女前往汽車旅館內發生性關係。

第二名暱稱「嗡嗡嗡」的黃姓男子，也是在107年8月間，透過tatk匿名隨機聊天交友APP認識少女後，先載她前往龍井交流道附近某處空地，在自小客車後座猥褻少女，隔幾天後，又在少女前往某汽車旅館內與她發生性關係。事後仍意猶未盡，三度約少女外出，在車上與她發生性關係。

不過讓少女露餡的則是第三名網路暱稱「星空」的男子，他於107年12月間，透過聊天交友 App認識少女後，用自小客車載她前往某汽車旅館內，雙方發生關係。事後少女母親在她房間內看到汽車旅館礦泉水，經追問後才知少女竟然與如此多人發生性關係，立刻報警處理。

小芳的母親之後拿出女兒與賴男的LINE對話紀錄，質問賴男事後有要求小芳幫忙口交、在洗澡時摸生殖器，賴男最後才承認犯行；法院依與14歲以上未滿16歲女子性交、猥褻罪論處，二審判邱男、黃男7月、5月徒刑，而賴男上訴最高法院，法官認定他與少女性交1次、猥褻3次，各判6月、10月徒刑，全案定讞。

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