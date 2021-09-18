澎恰恰去年承認欠下2.4億債務破產，網紅連千毅主動邀他做直播，更喊出2000萬合約，不過卻被他開記者會打臉，表示此事並沒有談成也沒定案，就連友人都表示：「有些人想幫忙反而害了他」，似乎就在暗指連千毅，不過傳出內幕是澎恰恰覺得壓力太大才打消念頭。

澎恰恰昨（17日）召開記者會強調並非不想和連千毅合作，只不過直播事業對他而言，彷彿是進入另一個世界，恐怕無法勝任，不過根據《三立新聞網》報導，會拒絕連千毅的邀約，主要是個每月直播16場，對澎恰恰不論體力或精神上都是負荷，此外，直播場次跟時數相當多，擔憂會影響其他工作進度，加上自認不適合賣商品扛業績壓力，因此才婉拒合作。

對於遭澎恰恰婉拒，連千毅表示並非要蹭澎恰恰熱度，而是想幫他度過難關，更直言不諱澎恰恰沒有「生產能力」，即便身為晚輩，但知名度不比他差，不過在澎恰恰記者會後，他發文回應：「剛看到澎哥記者會，你辛苦了，這是一個很好的機會，在這種景氣中，通告節目都非常少的情況下，我一年給2千萬的通告年薪，也不是小數目，不無小補，買賣不成仁義在！未來祝福你，身體健康，早日東山再起。」

澎恰恰日前驚爆失聯，讓外界一度擔心，他表示自己將當導演視為最後夢想，卻為此落入今天這般局面，雖表示不曾後悔過，但坦言最大的心魔，是無法原諒自己。