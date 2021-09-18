大陸央視新聞18日報導，中國駐巴西里約熱內盧總領事館當地時間9月17日，回應一男子向總領館投擲爆炸物一事，稱上述暴力事件性質惡劣，中方對此表示嚴厲譴責。中國駐巴西使領館正就此同巴方有關部門保持密切溝通，要求巴方立即開展全面調查，捉拿嚴懲非法分子，並採取切實措施杜絕類似事件再次發生。

報導稱，中國和巴西是全面戰略夥伴，雙方各領域合作持續深入發展，為兩國人民帶來了實實在在的好處，中巴友好也日益深入人心，得到兩國社會各界的廣泛支援。中方希望並相信巴西政府將根據《維也納外交關係公約》等國際公約，採取切實措施加強對中國外交機構和人員的保護，確保在巴中方機構和人員安全與尊嚴不受侵犯。

據悉，當地時間9月16日晚上，一當地男子向中國駐巴西里約熱內盧總領館投擲爆炸物，事件沒有造成人員傷亡，領館建築部分受損。目前警方正在根據監控錄影對嫌疑人展開搜捕。

事件發生在當晚21時48分。監控錄影顯示，一名戴帽子和口罩的黑衣男子手握從衣袋中取出的爆炸物停留了約10秒後，擲向中國駐裡約總領館大門，隨即逃走。里約警方防爆隊接到報案後，當晚前往現場搜集爆炸殘留物，並隨即開始搜捕嫌疑人。