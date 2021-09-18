地方引頸企盼12年心願終於成真，台中市五權南一路的美村南路至南和一街路終於完工通車。(台中市政府提供)

地方引頸期盼12年心願終成真！台中市五權南一路的美村南路至南和一街路17日終於完工通車，該處位於南區與大里區交界，又鄰近僑泰高級中學，過去遲未開通，兩地居民及學生往來均需繞道，且易人車爭道；市長盧秀燕心疼市民不便之苦，積極協調各方齊心打通瓶頸地段，終於完成地方爭取12年心願提供更便利用路環境。

建設局長陳大田說，此工程範圍綠川原屬中央管河川，過去不同意加蓋，2017年變更為市管河川，經與市府水利局研商，同意採施作道路並兼具排水功能的箱涵結構形式進行工程。

陳大田指出，感謝僑泰高級中學同意提供道路範圍內土地使用同意書，無償讓政府辦理道路開闢作業，為提供學子安全通學環境；加上地方民代奔走溝通，一起為區域道路建設努力，才能順利開通此路段。

陳大田說，此案闢建道路範圍多位於綠川流域上方，增加工程難度，因此在河道上採三孔箱涵設計，箱涵下方可保持排水順暢，箱涵上方供車輛行走；通車後可縮短五權南一路至美村南路通行時間，行車時間由6分鐘縮短為1分鐘，加速區域發展。

建設局強調，此案工程經費約6011萬元，範圍長約190公尺、寬15公尺，設計雙向單車道及1.9公尺寬人行道，可避免人車爭道。其中，為減輕市庫負擔，市府循內政部營建署補助相關規定提報，獲得納入內政部營建署104至111年度生活圈道路交通建設計畫補助3500萬元。