1名男子在網路上認識1名女子，女子稱若想相約出來，他必須先付一筆「保證金」才能為他保留名額，還說2人見面後就退還，但他突然神來一筆地說「可是付費的話，你就是雞耶，不好吧」，女子眼見他不肯付款，就惱羞成怒嗆說「你罵我是雞，我要提告」，爆笑對話全曝光。

該名男子在臉書「爆料公社」發表多張LINE對話截圖，1名網路上自稱是「小公主」的女子在對話中邀他約會，但女子說「因為我的名額有限，要先完成報名才能保留名額」，並要求他先到超商用代碼繳費，2人見面時會將保證金退還他，他回覆太麻煩欲作罷，女子則說「你都叫我去你家，你不用付費嗎？不想跟你廢話這麼多，反正這就是我的規則」。

女子稱若想相約出來，他必須付一筆「保證金」才能為他保留名額，還說2人見面後就退還，但他說「可是付費的話，你就是雞耶，不好吧」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

女子稱若想相約出來，他必須付一筆「保證金」才能為他保留名額，還說2人見面後就退還，但他說「可是付費的話，你就是雞耶，不好吧」。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該男子之後回覆對方「可是付費的話，你就是雞耶，不好吧」，沒想到該女子突然發怒「免費約我，叫你付得錢是保留名額得錢，竟然說我是雞，我要跟我公司說」，接著並揚言提告；男子則說他並無直接指出她是雞，還說法官對於「繳費約會」應該有想法，如果女子的「公司」會出面幫忙提告，「那會更好，一網打盡」。

最後該女子將男子的大頭照與對話截圖PO在個人社群上，嗆說「此人沒有錢就不要約，還是想騙炮」，之後私訊男子說「約炮不想付錢，也是蠻丟臉的」；其他網友則一眼看出是詐騙，「笑死，約會還要先付保證金？這一聽就不是什麼正當約會」、「通常這種後面都男的，假帳號太多了」、「前面說約會，後面變約炮....詐騙的腦袋有問題？」