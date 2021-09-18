霧峰澄清醫院醫療副院長林劭穎指出，拇趾外翻角度小於20屬於輕度，通常採保守治療，矯正器理論上無法使角度變小，只能舒緩疼痛。（馮惠宜攝）

拇趾外翻有一定比例來自遺傳及扁平足，長期穿楦頭太窄的鞋子或是高跟鞋，易加重其症狀。台中市霧峰澄清醫院醫療副院長林劭穎指出，拇趾外翻輕症者可採保守治療，戴矯正器多半只能舒緩疼痛，真正要根治是需要根據自身狀況且聽從醫師建議慎選動刀方式，因為動刀還是有可能復發，所以一定要謹慎。

林劭穎醫師說，拇趾外翻患者中女性比率高於男性，尤其是長期穿楦頭太窄的鞋子或是高跟鞋，會造成足底壓力過大，而韌帶鬆弛、體重過重者也易罹患。

林劭穎說，外翻角度小於20屬於輕度，通常採保守治療，矯正器理論上無法使角度變小，只能舒緩疼痛。至於扁平足，可以特製鞋墊加強內側足弓支撐。

他強調，「預防勝於治療」，包括：穿五趾襪使每根趾頭分開；穿鞋墊、鞋子盡量選寬楦頭、少穿高跟鞋；多泡熱水、踮腳尖練足弓、用腳趾抓東西（夾衛生紙）、縮足運動等。

林劭穎指出，當外翻超過40度時拇趾嚴重變形時就必須動手術，排除造成外翻的因素，包括讓肌腱鬆弛、關節囊重建。拇趾外翻主要有兩條肌腱彎曲，進行第一蹠骨的截骨矯正手術後以骨釘、骨板固定，外翻的力量可減緩，至於要採用健保或自費，各有優缺點，林劭穎都會清楚分析兩者的差異，由病患決定。

林劭穎引述一篇醫學期刊，採用微創手術只適合小於30度的患者，半年後復發率為6.7％；如果程度嚴重仍採取微創手術，大於30度者半年後復發高達63.9％，效果遠不如傳統手術。他建議如果大於40度仍應採取傳統手術，處理完後，半年以上只要不超過30度都算成功。

拇趾外翻最麻煩的就是復發率，有位81歲阿嬤3年前以微創手術開過一次，因為復發到幾乎走不動再來求診。林劭穎說，這次手術要把所有可能成拇趾外翻的因素全部根除，阿嬤因為失敗過一次，也想趕快好，選用了新型材質的矛型骨板，好處是傷口小，大約3~4公分，穩定度也高，一個半月後即可正常活動，半年後再追蹤，恢復情形相當好，讓阿嬤非常滿意。

林劭穎處理的相關病例中，不乏因為經濟考量選擇健保給付，有一位女大生術前兩腳各有48度、43度，術後3年追蹤，仍維持左邊28度、右邊20度，算是很成功，要自費或是健保，選項很多，只要事先解釋清楚，讓病患依個人狀況來選擇。