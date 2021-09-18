大陸國家衛健委網站18日通報，9月17日0-24時，大陸報告新增確診病例46例，其中本土病例31例，含6例由無症狀感染者轉為確診病例，均在福建，其中莆田市21例、廈門市8例、漳州市2例，其中，漳州台商投資區新增2例本土新冠確診病例，已列為中風險地區。

大陸漳州新聞網18日報導，福建漳州台商投資區新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作指揮部18日通報，漳州台商投資區17日0-24時，新增2例新冠病毒核酸檢測陽性患者，為台商投資區16日首見確診病例何某（病例1）的家屬。

查某（病例2），係病例1的女兒，居住地為投資區萬益學府，就讀於該區某幼兒園。16日凌晨，因母親核酸檢測結果呈陽性，該患者作為密接人員轉送至集中隔離點，並採集鼻咽拭子，經覆核，核酸檢測結果呈陽性。根據患者的流行病學史、臨床表現及實驗室檢測結果，初步判定該病例為新冠肺炎確診病例（普通型），已轉送至定點醫院進行隔離治療。

查某（病例3），係病例1的丈夫、病例2的父親，居住地為投資區萬益學府，就職於廈門某公司。16日凌晨，因妻子核酸檢測結果呈陽性，該患者作為密接人員轉送至集中隔離點，並採集鼻咽拭子，經覆核，核酸檢測結果呈陽性。根據患者的流行病學史、臨床表現及實驗室檢測結果，初步判定該病例為新冠肺炎確診病例（普通型），已轉送至定點醫院進行隔離治療。

目前，投資區已對判定的密切接觸者和密接的密接進行流行病學調查，落實相應管理，對外地的密接人員已逐一發函通知屬地落實管控措施。嚴格按有關規程對病例居住社區、就讀幼兒園開展終末消毒，進行全員核酸檢測，落實封控管理。

漳州市應對新冠肺炎疫情工作指揮部同時發出〔2021〕第1、第2號通告：自18日零時起，漳州台商投資區福龍社區列為中風險地區，依法依規實施交通管控，有效管控人員流動；嚴格限制餐飲堂食、集貿市場、線下培訓會議等集聚性活動，嚴格落實查證、測溫、驗碼、登記等措施，實行「只進不出」，嚴防疫情進一步擴散。

漳州台商投資區萬益學府花園社區列為封控區，將漳州台商投資區全域列為管控區，將龍海區、長泰區、漳州高新區、漳州開發區、龍文區和薌城區列為防範區。對封控區實行「區域封閉、足不出戶、服務上門」；對管控區實行「人不出區、嚴禁聚集」；對防範區實行「強化社會面管控，嚴格限制人員聚集」。