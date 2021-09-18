許多人都曾接過「一接就掛」的電話，一名網友不勝其擾，好奇詢問說，這種類型的電話是否難以杜絕，但這樣做的背後用意究竟為何？引發網友熱烈討論，不少人認為最好的解決方法就是不接陌生來電，另也有網友解釋，一接就掛的電話，只要接起來就輸了，因為會被標為有效電話。

一名網友昨在PTT發文表示，那種「一接就掛」的電話是不是很難杜絕？普通人可能偶爾會在對方接起來的瞬間掛電話，但一天發生好幾次就很明顯是有問題，而且這種情況沒有通話，電信公司也收不到通話費，到底為何電信業者還會放任這種行為？

貼文引起網友討論，不少人都接過這種類型的電話，但多數人認為最好的解決之道就是不要接陌生電話，因為如果是很重要的電話，對方也不會只打一次而已，另也有人建議可以安裝過濾電話號碼的軟體，當有陌生號碼來電，會顯示出是誰打來的。

但許多網友都很好奇這樣做的用意到底是什麼？是想要詐騙嗎？也有人反映，接到這種類型的電話以後，每次回撥回去都不會通。對此，一名網友解釋說，一接就掛通常是在測試這支門號有沒有人在使用，如果接起來就輸了，因為會被標為有效電話，然後轉賣給廣告商之類的，或是有可能未來會收到推銷電話。