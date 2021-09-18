國民黨立委馬文君辦公室同仁，正在整理轉贈南投縣福祿壽關懷協會的慈善物資。（圖／取自南投縣福祿壽關懷協會臉書）

國民黨立委馬文君轉贈南投縣福祿壽關懷協會大批慈善物資。（圖／取自南投縣福祿壽關懷協會臉書）

南投縣福祿壽關懷協會昨日（17）表示，突然接到國民黨立委馬文君的電話，表示寺廟因疫情停辦法會，但她有連結到許多普渡物資，想了解協會關懷戶的需求多少。對此，南投縣福祿壽關懷協會直呼感人，強調下午就收到馬辦服務處派人送來大批物資，不僅效率驚人且使命必達，讓協會同仁深感「埔里女兒」的溫暖。

南投縣福祿壽關懷協會昨日早上8時許在臉書發文指出，16上午突然接到來自馬文君本人致電，聽得出人在立法院的她非常忙碌，卻又不忘關心著福祿壽的關懷戶。馬在電話中詢問，今年因為疫情，很多寺廟宮堂都停止辦理法會，她這裡有連結到普渡物資，福祿壽的老人和小孩需要多少？

國民黨立委馬文君轉贈南投縣當地關懷戶物資。（圖／取自南投縣福祿壽關懷協會臉書）

國民黨立委馬文君轉贈南投縣當地關懷戶物資。（圖／取自南投縣福祿壽關懷協會臉書）

國民黨立委馬文君轉贈南投縣當地關懷戶物資。（圖／取自南投縣福祿壽關懷協會臉書）

南投縣福祿壽關懷協會直言：「百忙之中的埔里女兒還是關心著鄉里弱勢，感動啊！」更令協會感動的是，下午馬文君服務處同仁就送來一批已貼心包裝妥當的物資，協會執行長即刻造冊，馬上動員志工夥伴分送；南投縣福祿壽關懷協會盛讚，馬真可謂臨危受命又使命必達，令他們非常感恩。

國民黨立委馬文君轉贈南投縣福祿壽關懷協會大批慈善物資。（圖／取自南投縣福祿壽關懷協會臉書）

對此，馬文君在臉書回應：「因受疫情影響，讓許多家庭遭遇困難，但令人感動的是，也有許多充滿愛心及熱心的志工朋友，仍舊不辭辛勞默默的付出！」不僅如此，馬也祝福大家都能過個美好的中秋佳節，並誓言創造充滿共感信任的幸福南投。