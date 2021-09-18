大陸新華社18日報導，中國常駐聯合國日內瓦代表團公使蔣端當地時間9月17日在聯合國人權理事會第48屆會議，就衝突和衝突後地區婦女和女童人權問題舉行對話，闡述中方立場。時值九一八事變90周年，中方並敦促日本正視和反省侵略歷史，以誠實負責任態度處理強徵「慰安婦」這一歷史遺留問題。

蔣端表示，婦女和女童是最易遭受襲擊和傷害的脆弱人群。國際社會應加強對衝突和衝突後地區婦女和女童權利的保護，打擊暴力侵害、性別歧視、人口販賣等，滿足難民婦女和女童特殊需求，促進婦女平等參與衝突解決進程。

蔣端指出，美國、英國、澳洲等國打著民主、人權旗號對阿富汗發動戰爭，導致無辜平民傷亡或顛沛流離，婦女和女童受影響最為嚴重。中方對此深表關切，呼籲聯合國人權高專辦和有關特別機制密切關注非法軍事干涉侵犯婦女和女童人權問題。

蔣端稱，聯合國人權機制多次提及二戰期間日本軍隊在中國南京大規模強姦和在多國強徵「慰安婦」等罪行，這些歷史事實鐵證如山，不容否認。時至今日，日本仍有許多人企圖否認日本軍國主義侵略者犯下的南京大屠殺、強徵「慰安婦」等滔天罪行，否認甚至美化侵略歷史，這是對受害國人民人權的嚴重侵犯。中方敦促日方正視和反省侵略歷史，遵守國際人權義務，以誠實負責任態度處理強徵「慰安婦」這一歷史遺留問題。