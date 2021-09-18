「台中肉員」董事長周朝堂有感員警在每個和家人團聚的時刻，總是堅守崗位守護民眾，特於中秋佳節前夕，將象徵「諸事圓滿」的肉圓送至第三分局和員警分享，感謝他們日以繼夜堅守崗位。（台中市警局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

位於台中市南區復興路上的「台中肉員」已飄香88年，不但是遠近馳名的老店，今年更獲選為米其林必比登推介餐廳，熱心公益的董事長周朝堂，特於中秋假期前夕送上80份象徵「諸事圓滿」的肉圓給台中市政府警察局第三分局，感謝警察弟兄對轄內治安的付出，在這個理應全家團圓卻因肺炎疫情無法如願的年代，為社會帶來一點愛。

「台中肉員」董事長周朝堂為人古道熱腸，秉持著取之於社會、回饋於社會的理念默默行善，熱心公益不遺餘力。即便疫情期間業績不免受到影響，他有感員警在每個和家人團聚的時刻，總是堅守崗位守護民眾，特於中秋佳節前夕，將象徵「諸事圓滿」的肉圓送至第三分局和員警分享，感謝他們日以繼夜堅守崗位，對治安、交通無怨無悔的付出，並預祝員警們中秋佳節愉快，天下諸事圓滿平安無災。

中午用餐時刻，員警見食堂端出香噴噴、熱騰騰的必比登美食無不眉開眼笑，外皮紮實、內餡彈牙的肉圓讓員警口齒留香，更感謝暖心店家體恤員警的心意。

分局長張則誠代表同仁感謝周朝堂對員警的支持與祝福，也預祝大家中秋佳節愉快，提醒民眾疫情期間，親友歡聚時仍要遵守相關防疫規定，並做好防疫措施。中秋連假期間，警方持續致力維護治安、交通工作，提醒民眾連假期間與親友歡聚小酌後，切勿心存僥倖酒後駕車，警方於假期中仍將持續執行酒駕取締勤務，防制酒駕交通事故發生，讓民眾安心歡度假期。