39歲大陸女星車曉近年在《親愛的自己》演出劉詩詩的情敵，在《有翡》演出趙麗穎的媽，2010年她與山西前首富李兆會結婚，但1年3個月後就告吹。最近李兆會被大陸官媒曝欠債失蹤，遭上海市第一中級人民法院遭懸賞，最高獎勵為9106萬台幣，而他與車曉過去短命婚姻失敗的主因也被翻出，當時車曉受訪無奈說：「性格不匹配」。

據《新京報》報導，15日上海市第一中級人民法院提出公告，表示李兆會旗下公司應支付A公司約9.41億台幣及利息卻未還，而李兆會本人需承擔約4分之1的連帶清償責任，若有舉報人能提供真實有效且法院未能掌握的李兆會名下財產線索，或提供李兆會本人下落，一旦驗證消息來源無誤，A公司將給予獎賞，最高為9106萬台幣。

車曉曾和山西前首富李兆會有一段短命婚。（圖／翻攝自新京報我們視頻微博）

40歲的李兆會過去家產無數，被稱作山西前首富，然他最轟動的是與女星車曉的短命婚，綜合陸媒報導，當年李兆會對車曉一見鍾情，透過影壇大哥成龍牽線後便約了場聚餐，兩人交換了聯絡方式，從此李兆會展開強烈追求攻勢，3個月後兩人就結婚，還辦了場極盡奢華的豪門婚禮，傳聞當時席開500桌，出動200輛禮車，李兆會公司的職員都收到喜帖，不僅不用包紅包，只要去吃喜酒還可以得到約2150元台幣的回禮。

李兆會驚傳欠債遭懸賞。（圖／翻攝自新京報我們視頻微博）

而車曉和李兆會的婚姻過了1年3個月後就畫下句點，車曉也隨即復出演藝圈，後來她受訪談到前夫，形容說：「他是一個非常優秀的年輕人，孝順、善良、工作努力」，至於分手主因，車曉說：「就是兩個人不合適，大家性格上有一些特別不匹配的地方」，但因男方不是這圈子的人，她不方便多說，認為對前夫不公平，至於傳聞兩人離婚後車曉收了3億人民幣（約13億台幣）的分手費，車曉更坦白說：「對方的家產是人家辛辛苦苦打下的江山，我不要！」兩人目前僅存的是回憶，如果她去爭去要，「之前的一切都沒有意義了，我不是這樣的人」。