「交友軟體上的正妹中秋假期還要工作，約我到她工作的美容坊陪她過中秋。」小心！法制局長李善植18日指出，你想的浪漫約會，可能是正妹獲得20萬美容契約的成交機會，你可能因此開啟分期付款的背債人生；男性朋友應慎防交友軟體，正妹誘簽約的陷阱。

李善植說，想透過交友軟體結交伴侶的年輕男女，交友與商品（服務）買賣是兩回事，正妹不會因為你購買商品就和你成為男女朋友。簽契約前要確認商品是否符合需求、契約總額是否能夠負擔、日後想終止契約能退費金額多少？是否有載明在契約中？記住不要在簽約時將商品全部拆封，有爭議可向消保單位提起消費爭議申訴。

台中市政府近3年來發現男性因美容糾紛（包括瘦身美容及一般美容業）提出申訴的人數日漸增加，今年度1-8月美容類申訴案件量約158件，男性申訴案件即有70件占44％，9成以上的男性消費者都在探探、緣圈等交友軟體認識美容業務員，並在業務員邀約下至美容營業場所試體驗。

李善植指出，很多男性當日即簽定大額美容商品（服務）契約，同時在業者誘導下，拆封大部分高價商品，嗣後要解除契約，業者多主張買商品送服務而退費無門。

法制局表示，今年7月修正施行的瘦身美容定型化契約應記載及不得記載事項第11點已規定，以購買商品而贈送瘦身美容服務為內容的契約，所贈服務費用未載明或低於總費用50％者，視為該服務費用占總費用50％。

另消費者如果是在業者誘導邀約下進入營業場所簽定契約者，仍屬消保法第19條訪問交易7日無條件解約退費規定之適用；但因需回復原狀，消費者拆封商品數量會影響退費金額，故提醒消費者勿於簽約日即拆封商品，視服務履行需要，用多少，拆多少。