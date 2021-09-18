陳姓與盧姓男子去年在網路社群上結識一名17歲的少女，於是相約前往盧男住處喝酒，3人整夜喝完1箱啤酒後，盧因不勝酒力先睡，但陳男卻與少女看對眼而產生好感，於是在房間內發生性關係，但陳男隔日清晨有事離開，盧卻見到少女仍因酒醉熟睡，趁機脫去脫去少女內外褲及內衣進行猥褻，少女睡醒後經見盧男睡在一旁，且自己內衣遭脫去，立刻打電話給父親報警，台中高分院將盧男判刑6月，仍可上訴。

根據判決書記載，盧姓與陳姓男子在網路上結識17歲少女後，相約外出飲酒，3人於109年5月7日晚間11時30分許，由兩名男子開車載少女前往盧男住處房間內飲用啤酒並聊天。

三人幾乎將一整箱啤酒喝完後，盧男就下樓到客廳睡覺，而陳男因與少女互有好感，二人陳盧男下樓後，在他房內發生性行為。隨後陳男也下樓到客廳休息。

清晨5時許，陳男起床欲外出，與少女短暫交談後下樓並叫醒盧男，要盧與少女討論如何載她回家後便離開現場。盧男見友人離去已離去，見少女又正在熟睡，偷偷進入房間內以手撫摸少女臀部，但少女雖有醒來並用手推開盧男，卻又因不勝酒力睡去。

這時盧男立刻將少女之外褲、內褲脫掉，並解開內衣對其猥褻，少女清醒時發覺盧男睡在身邊，且自己內、外褲均遭褪去，內衣背扣也遭解開，立刻驚嚇而跑到廁所內，持手機聯絡父親到場後後報警。

法官審理時認為，盧男因徹夜飲酒，在酒精催化下，致使思慮欠周而犯下本件犯行，盧男除坦認犯行，並積極欲與少女其父洽談調解，但因少女始終無與被告調解之意願而無法成立。

法官也認為，若令被告入監服刑，恐尚未收教化之效前，就會先受到與社會隔絕之結果，未必對盧男有利，且依盧男犯案時主觀心態、行為及少女客觀上所受侵害程度，判盧男6月徒，仍可上訴。